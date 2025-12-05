아로마티카, 인베랩과 토양회복 프로젝트 성과 공개

아로마테라피 기반 스칼프&스킨케어 브랜드 아로마티카는 생태 복원 솔루션 스타트업 인베랩과 공동으로 추진한 ‘토양회복 프로젝트’ 성과를 5일 공개했다.

양사는 올해 3월 업무 협약을 맺고 충북 괴산군 감물면 일대 농지 경계사면을 복원 대상으로 선정해 생태계교란식물 환삼덩굴 제거와 자생종 복원을 중심으로 현장 활동과 생태 분석을 진행했다.

올해 4월부터 11월까지 총 5회차로 진행된 현장 프로그램에는 총 107명의 임직원과 소비자가 참여했다. 환삼덩굴의 새순이 오르는 봄부터 성장기, 종자 산포 직전 가을까지 생장 주기에 맞춰 집중적인 제거 작업이 이뤄졌으며, 정기적인 제거 활동을 통해 환삼덩굴의 밀도와 점유율이 눈에 띄게 낮아지는 변화를 확인했다.

아로마티카 생태복원 프로젝트

11월에는 생태교란종인 환삼덩굴을 제거한 부지에 인근 토종식물 분석 데이터를 기반으로 자생종 시드볼(Seed ball)을 파종해 회복 기반을 마련했다. 비수리·싸리·돌콩·벌개미취 등 자생종 씨앗을 사용한 시드볼에는 바이오차(Biochar: biomass를 고온·저산소 조건에서 열분해해 만든 탄소 기반 토양 개량재)를 더해 발아 환경을 개선하고 토양 내 탄소를 붙잡는 효과를 높였다. 시드볼 파종은 교란종이 자리했던 공간을 토종 식생이 빠르게 채우도록 하는 방식이다. 단순 제거에 그치지 않고 자생종 복원을 함께 추진함으로써 토양이 스스로 회복할 수 있는 기반을 마련한 것이다.

1년간의 활동을 통해 토양 유기물, 수분, 미생물 활성도, 식생활력지수(NDVI), 피복률 등 기초 생태 데이터를 구축한 것도 중요한 성과다. 전반적으로 대상지의 회복 가능성을 보여주는 초기 신호들이 관찰됐으며, 이는 장기적인 생태 모니터링과 구역별 맞춤 관리의 필요성을 뒷받침한다.

이번 공동프로젝트의 첫해 성과는 단순한 현장 봉사활동의 기록을 넘어 기업이 생물다양성 문제를 식생의 초기 변화와 향후 토양 회복 가능성을 체계적으로 살펴볼 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다. 더불어 현장에서 수거된 환삼덩굴을 새로운 자원으로 활용하기 위한 제품화 연구도 진행 중이다.

인베랩 신원협 대표는 “이번 조사로 얻은 기초 생태 데이터는 단순 현황 측정을 넘어 대상지가 어떤 경로로 회복할 수 있는지 예측하는 중요한 기반이 된다”며 “아로마티카와 함께 장기적인 생태 모니터링 체계를 구축해 지역 생태계 변화를 정밀하게 추적하고 생물다양성 기반 ESG 활동을 더욱 과학적으로 발전시킬 것”이라고 말했다.

아로마티카 김영균 대표는 “아로마티카의 모든 제품은 식물에서 출발한다. 건강한 식물이 자라기 위해서는 건강한 토양이 필요하다는 점에서 토양에 대한 관심은 우리의 업과도 맞닿아 있다”며 “이번 토양회복 프로젝트는 이러한 고민을 실제 현장에서 실천해 나가는 첫 단계다. 첫해 활동을 통해 구축한 기초데이터는 앞으로 아로마티카가 전개할 ESG 활동의 방향을 보여주는 기준점이 될 것”이라고 말했다.