중기부, 업력 45년 이상 '명문장수기업' 10개사 신규 선정

중소벤처기업부(중기부)는 지난 4일 서울 중소기업 DMC 타워에서 '2025 명문장수기업 수여식'을 개최했다고 밝혔다.

명문장수기업은 국내 업력 45년 이상 기업을 대상으로 경제적·사회적 기여, 혁신활동 등을 종합 평가해 선정한다.

이날 행사는 올해 96개 기업이 신청해 중소기업 9개사, 중견기업 1개사가 신규 명문장수기업으로 선정됐다. 이로써 명문장수기업은 총 63개사다.

명문장수기업 마크.

구체적으로 선정된 기업은 ▲광덕에이앤티 ▲금성풍력 ▲대한과학 ▲삼창주철공업 ▲유니코정밀화학 ▲일진코스메틱 ▲중앙운수 ▲하이멕 ▲KTE ▲명화공업(중견기업) 등이다.

이들 명문장수기업에는 홍보용 현판 제공, 영상 제작 등 홍보 콘텐츠 지원이 이뤄진다. 아울러 정책자금·수출지원사업 신청 시 우대 혜택도 적용된다.

관련기사

이날 수여식에 앞서 열린 간담회에서는 선배 명문장수기업이 위기극복 경험과 경영 노하우를 공유했다. 올해 선정한 명문장수기업 10개사의 애로사항과 건의사항을 청취하는 시간도 가졌다.

한성숙 중기부 장관은 "오랜 기간 위기를 극복하며 국가 경제의 토대를 지켜온 명문장수기업은 우리 산업의 미래를 열어갈 100년 기업"이라며 "앞으로 제조현장의 디지털화, 기업승계 과정의 애로 해소 등 중소·중견기업이 세대를 이어 지속적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.