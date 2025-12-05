레고코리아, 국내 최대 규모 ‘레고스토어 용산점’ 개업

레고코리아가 서울 용산구 아이파크몰 6층에 국내 최대 규모의 ‘공식 레고스토어 용산점’을 열었다.

5일 회사에 따르면 새 매장은 MZ세대 접점을 강화하기 위한 거점 매장으로, 약 120평 규모다. 한국 문화 요소를 전면에 적용한 ‘K-컬처 특화 매장’으로 구성됐다. 매장 내에는 가로 5m 규모의 ‘일월오봉도’ 레고 모자이크, 브릭 18만5천여 개로 제작된 ‘광화문·근정전’ 디오라마, 전통시장과 치킨을 모티브로 한 작품 등이 전시됐다.

체험형 요소도 강화했다. 고객은 픽어브릭존에서 원하는 브릭만 골라 구매할 수 있고, ‘나만의 미니피겨 만들기 존’에서 커스텀 미니피겨를 제작할 수 있다. 조립 체험 테이블도 운영된다. 성인 고객 대상 코너도 마련해 키링 전용 존과 성인용 신제품 쇼케이스를 함께 배치했다.

레고스토어 용산점 전경.(사진=레고코리아)

레고코리아는 개업을 기념해 7일까지 구매 금액별 선물을 제공한다. 30만원 이상 구매 시 국내 최초로 선보이는 ‘레고 토트백’과 김승유 레고 공인 작가가 제작한 한정판 ‘럭키꼬리냥’ 세트가 제공된다.

단종 제품 한정 판매 행사도 진행한다. 6일에는 ‘레고 테크닉 부가티 시론(42083)’ 10개, 7일에는 ‘레고 크리에이터 엑스퍼트 경찰서(10278)’ 10개를 각각 선착순 판매한다.

8일부터는 크리스마스 맞이 증정 행사를 실시한다. 구매 금액에 따라 ‘레고 가방 키링’, ‘레고 크리스마스 오너먼트’ 등을 증정하며, ‘레고 산타’ 코스튬 모델과 사진 촬영 이벤트는 5~7일, 19~21일 두 차례 운영한다.

관련기사

모든 선물은 선착순 제공하며 재고 소진 시 행사는 조기 종료된다.

레고코리아 관계자는 “용산점은 한국 문화를 전면에 반영한 특화 매장으로, 전시와 체험 요소를 강화했다”며 “연말 행사를 시작으로 지속적으로 새로운 체험을 제공하겠다”고 말했다.