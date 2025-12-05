中 BYD '양왕 U8L' 2톤 나무 낙하 충격에도 '멀쩡'

세계 최대 전기차 업체 BYD가 초고급 전기차 모델 'U8L' 내구성을 입증하기 위해 2톤 짜리 나무를 위에서 떨어뜨린 영상이 화제다.

최근 외신 보도에 따르면 BYD 산하 프리미엄 브랜드 양왕은 최근 2톤에 달하는 거대한 야자수 나무를 U8L 차량 위로 세 차례 연 떨어뜨리는 실험을 진행했다.

1·2차 시험은 각각 3m, 4m 거리에서 나무를 떨어뜨려 약 36.3kJ, 44.7kJ 수준의 충돌 에너지를 가했으며, 마지막 3차 시험에서는 5m 거리에서 최대 50.4kJ에 달하는 충격을 줬다고 회사 측은 설명했다.

U8L 나무 낙하 실험 모습 (영상=카스쿠프스 유튜브)

세 번의 연속 낙하 시험 이후에도 양왕 U8L 차체 구조와 A·B필러는 휘어지거나 꺾이는 현상 없이 유지됐고, 도어 개폐도 정상적으로 이뤄졌다. 썬루프와 앞유리, 측면 유리 역시 금이 가거나 깨지지 않았으며, 차량은 시험 직후에도 자력 주행이 가능한 상태였다.

자동차 전문매체 카스쿠프스는 "40층 건물 옥상에서 에어컨이 떨어지는 것과 같은 충격이며, 일반적인 안전 기준에서 요구되는 것을 뛰어넘는 수준"이라며 "포드가 SUV에 이런 종류 실험을 했다면 익스플로러 전복사고 사망자 수는 훨씬 적었을 것"이라고 평하기도 했다.

2025 상하이 모터쇼에서 공개한 U8L은 기존 U8 롱 휠베이스 버전으로 초호화 사양을 갖췄다. 차량 길이가 5천400mm에 달해 롤스로이스 컬리넌과 레인지로버 롱휠베이스보다 크다. 2.0L 터보 가솔린 엔진을 탑재한 확장형 전기차(EREV)로, 전기 배터리만으로 200km를 주행할 수 있으며, 총 주행거리는 1천160km에 달한다. 탱크턴 기능으로 제자리 360도 회전이 가능하며 심지어 비상 시 수상 부유 주행 기능까지 지원한다. 가격은 128만 위안(약 2억6천만원)으로 국내 출시는 미정이다.