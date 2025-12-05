배민, 12월 픽업 주문 시 프랜차이즈 아메리카노 반값 행사

배달의민족이 12월 한 달간 주요 카페 프랜차이즈의 아메리카노를 픽업 주문 시 할인 판매한다.

우아한형제들은 5일, 브랜드별로 주차를 나눠 아메리카노 할인 행사를 진행한다고 밝혔다. 7일까지는 스타벅스 픽업 주문 시 아메리카노를 반값에 구매할 수 있으며, 할인 금액 기준 2천350원이 낮아진다.

8일부터 21일까지는 빽다방과 우지커피가 참여해 따뜻한 아메리카노를 500원에 한정 수량 판매한다.

(사진=우아한형제들)

22일부터 내년 1월 4일까지 진행되는 4·5주 차 행사에는 스타벅스, 빽다방, 우지커피뿐 아니라 투썸플레이스, 폴바셋, 파스쿠찌, 커피빈도 합류한다. 반값 할인 적용 시 아메리카노 가격은 2천350원부터 최대 2천950원 낮아진다.

배민은 올해 4월 포장 주문을 ‘픽업’으로 개편한 뒤 관련 기능을 강화하고 있다. 오는 10일부터는 픽업 지도뷰에서 가게 검색 기능을 추가한다. 앱 최신 버전에서는 지도 화면 내에서 원하는 매장을 직접 검색할 수 있으며, 할인 진행 매장은 하단에 할인 정보가 함께 표시된다.

현 위치 기반 탐색 기능에 이어 검색 기능까지 적용하면서 접근성과 편의성을 확대했다는 설명이다.

최종혁 우아한형제들 간편픽업TF장은 “픽업은 배달비 부담이 없어 업주의 주문당 매출 증대에 도움이 되고 단골 확보에도 유리하다”며 “행사와 기능 개선을 지속 확대하겠다”고 말했다.