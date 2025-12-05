SK온, 독거노인 돌봄 문화 확산…복지부 장관 표창 수상

SK온이 적극적인 독거노인 지원 활동을 통해 돌봄 문화 확산에 기여한 공로를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 받았다.

SK온은 지난 4일 보건복지부 주최로 서울 여의도 글래드 호텔에서 열린 ‘2025년 사랑 나눔의 장’ 행사에서 독거노인 보호 유공단체로 선정돼 ‘복지부 장관 표창’을 받았다고 5일 밝혔다.

SK온은 독거노인의 정서적 지원을 위해 다각적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 2021년 출범 이후 최근 4년간 구성원 8천114명(이하 누적 기준)이 독거노인 14만7천472명을 도왔다.

정대인 SK온 지속경영실장이 4일 여의도 글래드 여의도에서 열린 보건복지부 주관 2025년 사랑 나눔의 장에서 복지부 장관 표창을 수상하고 있다. (사진=SK온)

SK온 구성원들은 독거노인 가정을 직접 방문해 스마트 기기 사용법이나 생활 체육 운동법을 쉽게 설명하는 등 어르신들의 일상에 활력을 더했다. 또, 구성원들이 직접 담근 김장 김치를 독거노인 가정에 배달하는 ‘사랑의 김장나눔’과 같은 다양한 활동을 통해 생활 전반을 세심하게 챙겼다.

지역 사회와 함께 독거노인 먹거리 지원 활동도 적극적으로 펼쳤다. 플리마켓에서는 어르신들의 행사 참여를 돕고, 무료 급식소나 노인복지관 배식 봉사에도 나섰다.

이날 행사에서 SK온은 보건복지부와 ‘독거노인사랑잇기사업 제17차 업무협약(MOU)’도 체결했다. 65세 이상 독거노인이 증가하면서 동반되는 고립감 등 사회적 문제를 해결하기 위해 지원을 강화하겠다는 방침이다.

행정안전부에 따르면, 대한민국은 올해 65세 이상 인구가 전체 인구의 20%를 넘으면서 초고령사회에 진입했다.

정대인 SK온 지속경영실장은 “SK온은 독거노인이 건강한 사회의 일원으로 지낼 수 있도록 단순한 기부나 캠페인을 넘어 실질적인 도움을 주기 위해 노력하고 있다“며 ”앞으로도 지역사회와 상생하기 위해 지속가능한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 SK온은 구성원 1인당 연간 16시간 이상의 봉사활동 참여를 권장하고 있다. 이에 SK온 구성원들은 매년 독거노인 외에도 발달장애 아동 등 소외된 이웃들을 돌보는 봉사활동을 펼치고 있다.