장재훈 현대차 부회장 "단순 톱티어 아닌 압도적 격차가 목표"

"우리가 목표로 하는 것은 '격차 있는 글로벌 톱티어' 즉 단순히 톱티어가 아니라 '차이가 나는 톱티어'입니다. 내년에는 이러한 전략을 실제 실행 중심으로 전환하는 데 집중할 계획입니다."

장재훈 현대자동차그룹 부회장은 4일 경기 고양시 현대모터스튜디오 고양에서 기자단과 만나 이 같은 뜻을 밝혔다.

그는 "에너지까지 포함해 수직과 수평을 동시에 구축하는 완성차 기업은 거의 없다"며 "인공지능(AI) 기반 자동차 기업들은 존재하지만, 에너지·AI·로봇·모빌리티를 한 구조 안에서 통합하려는 시도는 드물다"고 강조했다.

장재훈 현대자동차그룹 부회장 (사진=지디넷코리아)

장 부회장은 지난해 정의선 회장 체제 첫 부회장으로 취임해 올해로 1년을 맞았다. 그는 글로벌 경기 침체, 대미 관세 이슈 등 복합적인 대외 변수 속에서 현대차그룹의 미래 전략 재설계를 주도해 왔다.

장 부회장은 지난 1년간을 돌아보며 "아직 부족한 부분이 많다. 현대차그룹 전체가 어떤 방향으로 트랜스포메이션해야 하는지가 가장 큰 과제였다"며 "전통적으로 자동차 중심 수직 계열화 구조를 가지고 있지만 오늘 보신 에너지 사업처럼 수평적으로 확장할 수 있는 영역들이 분명히 존재한다"고 했다.

이어 "수직과 수평을 통합하는 새로운 구조를 짜고 있다"며 "수소는 이미 어느 정도 방향성이 섰고, 로봇 분야도 '어디에 어떤 로봇·어떤 AI를 적용해야 하는지'가 구체화되고 있다. 결론적으로 자동차 본업은 더욱 강화하고 에너지–AI–로봇 결합을 통해 그룹 전체 미래 프레임을 다시 짜고 있다"고 설명했다.

이날 경기 고양시 킨텍스에서는 월드 하이드로젠 엑스포 2025(WHE 2025)가 개막했다. 현대차그룹은 현대차, 기아, 현대제철, 현대건설, 현대엔지니어링, 현대글로비스, 현대로템 등 7개사가 현대차그룹 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 'HTWO'를 중심으로 공동 부스를 마련했다.

특히 장재훈 부회장은 수소위원회 공동의장으로 활동하고 있다. 수소위원회는 에너지·화학·완성차 등 다양한 산업 분야의 주요 기업이 회원사로 참여하는 세계 유일의 수소 관련 글로벌 최고경영자(CEO) 주도 협의체다.

장 부회장은 "한국 정부의 수소 정책 의지와 추진력은 글로벌에서도 높은 평가를 받고 있다"며 "이번 행사에서도 해외 참석자들이 '한국이 이 정도 수준이었나'라며 벤치마킹 대상으로 언급할 정도"라고 강조했다.

현대차그룹 부스 투어하는 장재훈 현대자동차그룹 부회장 (사진=지디넷코리아)

장 부회장은 에너지·전력·AI이 중요해지는 가운데, 에너지 자주권 대안으로 수소를 꼽았다. 그는 "한국은 석탄·석유·광물 등 에너지 자원이 제한적이기 때문에 에너지 자주권을 확보할 수 있는 대안으로서 수소의 전략적 가치가 매우 크다"고 설명했다.

이어 "수소의 효용성에 대해 여러 논쟁이 있지만 기술 발전·비용 절감이 따라온다면 지역별·용도별로 최적화된 다양한 조합을 만들 수 있다"며 "저희 그룹은 이를 위해 수소 도시 모델도 여러 지역에서 준비하고 있다"고 덧붙였다.

수소 사회는 단일 기업이 이뤄내기 힘든 에너지 대전환이다. 현대차그룹 또한 수소 생태계 활성화를 위한 협력을 이어가고 있다. 특히 국내 기업뿐만 아니라 글로벌 완성차와도 수소 공용화·표준화를 제정하고 미래 연료 전환에 박차를 가하고 있다.

장재훈 부회장은 "현대차그룹은 오픈 플랫폼 전략을 통해 여러 기업과 함께 생태계를 확장할 수 있다고 보고 있다"며 "KGM에도 기술을 공개했고, 국내 시장 활성화를 위해서도 협업에 열려 있는 태도를 유지하고 있다"고 설명했다.

장 부회장은 지난해부터 논의 했던 토요타, 제너럴모터스와 협력에 대해서는 "GM과는 배터리와 수소 연료전지 등 에너지 분야 협의를 이어가고 있지만 기술적 해석의 차이가 있어서 속도가 조금 걸릴 수 있다"며 "데이터 공유와 공용 기술 등 표준화 가능한 부분부터 진행하고 있다"고 말했다.

이어 "토요타와는 많은 부분에서 협력이 진행되고 있다. 대표적으로 수소 탱크 표준, 한국·일본 양국의 안전 기준 비교, 정책 입안자 브리핑 등 실무적인 협력이 있으며 한국 수소위원회와 일본 측이 연대해 활동하는 구조도 이미 자리 잡았다"고 부연했다.

현대차는 지난 6월 7년 만에 2세대 수소연료전지차 '디 올 뉴 넥쏘'를 출시했다. 수소 연료전지차는 넥쏘에만 국한하는 것이 아닌 여러 차급에 적용돼 차종이 확대될 전망이다.

장재훈 부회장은 "차세대 수소 연료전지의 개발 스케줄과 차량 개발 일정이 이미 맞춰져 있다"며 "넥쏘 후속뿐 아니라 여러 차급으로 확대 적용할 수 있는 구조를 이미 검토하고 있으며 단일 차종이 아닌 다양한 세그먼트에서 수소차 라인업을 구축하는 방향을 추진하고 있다"고 말했다.