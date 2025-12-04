앞으로 카카오톡 예약하기로 ‘굿닥’ 진료 접수·예약 가능

굿닥이 ‘카카오톡 예약하기’ 서비스의 병원 카테고리 협력사로 공식 참여한다.

두 회사의 제휴에 따라 그동안 굿닥앱을 통해 진행되던 진료 접수와 예약이 카카오톡 이용자에게까지 확대됐다. 회사는 이용자 편의를 높이는 데 초점을 맞췄다고 밝혔다. 이용자는 카카오톡 예약하기 병원 카테고리에서 병원 방문 날짜와 시간을 지정하는 ‘예약’ 기능과 방문 전 모바일로 진료 접수를 하는 ‘미리접수’ 기능을 이용할 수 있다.

‘미리접수’란 병원에 도착하지 않아도 모바일로 진료 대기 현황을 확인하고 사전에 진료를 접수할 수 있는 서비스다. 해당 서비스를 통해 병원 방문 시 대기 시간을 줄일 수 있다는 것이 굿닥의 설명이다.

사진=굿닥

다만, 미리접수 기능은 굿닥 제휴 병원에서만 제공된다. 제휴 병원 여부는 병원 정보 내 ‘카카오와 굿닥의 제휴 병원’ 배너로 확인하면 된다. 굿닥은 내년 말까지 카카오톡 채널 등록을 희망하는 제휴 병원을 순차적으로 등록할 계획이다. 현재 굿닥은 전국 6천 곳의 병원과 제휴한 상태다.

또 카카오맵과 카카오내비에서도 굿닥 제휴 병원을 찾아볼 수 있다. 이용자는 두 서비스에서 주변 병원을 검색한 뒤 바로 진료 미리접수와 예약을 진행할 수 있다.

장영주 대표는 “카카오와 제휴로 더 많은 이용자에게 굿닥의 서비스를 제공할 수 있게 돼 뜻깊다”라며 “의료가 필요한 모든 순간에 최적의 의료 경험을 제공하는 플랫폼이 되겠다”라고 밝혔다.