NHN, AGF 2025 부스 정보 공개…'어비스디아'·'최애의 아이' 출격

NHN은 오는 2026년 출시 예정인 수집형 RPG '어비스디아'와 3매치 퍼즐 게임 '최애의 아이 Puzzle Star'의 'AGF 2025' 부스 세부 정보를 4일 공개했다. AGF 2025는 오는 5일부터 7일까지 일산 킨텍스에서 열리는 국내 최대 규모의 애니메이션·게임 축제다.

먼저 이날 2026년 상반기 국내 출시를 앞둔 '어비스디아'의 한국 사전등록을 시작한다. '어비스디아'는 검은 공간 '어비스 슬릿'과 이를 정화하는 '조율사'의 이야기를 다룬 수집형 RPG다.

AGF 부스를 방문해 사전등록에 참여한 이용자 전원에게는 스트링백과 미니 스티커를 증정하며, 현장 이벤트를 통해 포토카드, 코롯토(아크릴 스탠드) 등 추가 굿즈를 제공한다.

NHN, AGF 2025 부스 정보 공개

부스는 킨텍스 제1전시장 3홀 중앙에 위치하며, 종합 엔터테인먼트 무대 콘셉트로 꾸며진다. 무대에서는 3일간 DJ RiraN, Tokidoki의 OST 디제잉 공연이 진행된다. 또한 퀴즈 프로그램 '미션타임', 코스튬 플레이어와 함께하는 '조율사의 선택' 및 팬사인회 등 참여형 이벤트가 마련된다.

버추얼 유튜버(버튜버)와의 소통 시간도 준비됐다. 5일과 7일 오후 2시부터 1시간 동안 버튜버들이 라이브 방송을 통해 게임 내 호감도 콘텐츠인 '같이 먹자'를 소개하고 OST 공연을 선보인다.

6일 오후 2시에는 '개발자 스테이지'가 열려 개발진이 직접 게임 정보를 소개하고 관람객과 소통할 예정이다. 행사 마지막 순서로는 게임 내 보스 피해량으로 순위를 가리는 '어비스 인베이더 랭킹대전' 본선이 진행되며, 우승자에게는 아이폰 17 프로 등 경품이 주어진다.

인기 애니메이션 기반의 신작 '최애의 아이 Puzzle Star' 부스도 공개됐다. 이 게임은 일본 인기 TV 애니메이션 '최애의 아이'를 기반으로 제작 중인 첫 공식 모바일 게임으로, NHN이 개발과 글로벌 퍼블리싱(일본 제외)을 맡아 2026년 출시를 목표로 하고 있다.

부스는 제1전시장 3홀 중앙에 조성됐으며, 현장에서 태블릿을 통한 사전등록이 가능하다. 부스 내부에는 애니메이션과 게임 영상을 감상할 수 있는 대형 LED 벽이 설치됐다.

체험형 콘텐츠는 총 3종으로 구성됐다. ▲벽에 블록을 던져 3매치를 성공시키는 '매치3 완성하기' ▲애니메이션 명장면의 빈칸을 채우는 '명장면 맞추기' ▲선호 캐릭터와 추첨 이미지를 매칭하는 '캐릭터 가챠' 등이다. 관람객은 체험 완료 시 스탬프를 획득하며, 미션 성공 시 '럭키 드로우' 도전권을 추가로 받을 수 있다.

또한 부스를 통과한 모든 관람객에게 캐릭터 포토 카드 1장을 증정하며, 스탬프 카드를 완성한 이용자는 최대 4번의 럭키 드로우 참여를 통해 특별 굿즈를 획득할 수 있다.