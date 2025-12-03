스트래티지, NHN클라우드 맞손…공공 AI 데이터 분석 강화

스트래티지는 NHN클라우드 손잡고 공공기관의 인공지능(AI) 데이터 분석 역량을 강화한다.

스트래티지코리아는 NHN클라우드와 지난 2일 'AI 데이터 플랫폼 기반 공공 클라우드 공동사업' 추진을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 협약은 공공기관과 기업의 AI 기반 비즈니스 인텔리전스(BI) 분석 체계를 표준화하고 활용 수준을 높이기 위한 전략적 협력이다.

스트래티지가 제공하는 AI 기반 분석 기능은 텍스트 입력만으로 자동 분석·추출·시각화 대시보드를 생성할 수 있는 것이 특징이다. 실사용자는 복잡한 분석 작업 없이도 정보를 빠르게 확인할 수 있어 업무 효율을 높일 수 있다.

NHN클라우드 김동준 공공사업부 전무(왼쪽)와 스트래티지코리아 김민규 영업본부장(상무)이 공공 분야 AI 데이터 분석 고도화를 위한 업무협약(MOU)에 서명했다. (사진=스트래티지)

또 스트래티지의 데이터 통합 플랫폼 '모자익'은 비전문가도 AI 기반 자동 설계로 데이터 모델을 구성할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 분석 환경 구축 속도와 처리 효율을 올릴 수 있다.

양사는 스트래티지의 AI·BI 플랫폼 기능을 NHN클라우드 환경과 연계해 공공 분야의 데이터 활용 수준을 고도화할 계획이다. 또 기술 연동, 고객 사례 발굴, 공동 마케팅과 영업 활동 등 단계별 협력 과제를 추진해 나갈 예정이다.

정경후 스트래티지코리아 지사장은 "공공 부문은 데이터 규모뿐 아니라 다양성과 정책 연계성이 높은 영역으로, 적절한 환경과 거버넌스가 갖춰지면 큰 사회적 가치와 실질적 효용을 창출할 수 있다"고 말했다. 이어 그는 "이번 협력은 사용자가 스스로 분석하고 의사결정을 수행하는 ‘쉽고 빠른 AI 데이터 활용 체계’를 공공 분야에 확산시키는 중요한 출발점"이라고 강조했다.