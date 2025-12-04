삼양식품, 식품업계 최초 ‘9억불 수출탑’ 수상

삼양식품이 식품기업 최초로 ‘9억불 수출탑’을 수상했다.

회사는 4일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 제62회 무역의 날 기념식에서 ‘수출탑’과 ‘브랜드탑’ 등 두 개 부문을 동시에 수상했다고 밝혔다. 김정수 삼양식품 부회장은 수출 확대와 K푸드 위상 강화에 기여한 공로로 은탑산업훈장을 받았다.

수출탑은 전년도 7월 1일부터 당해 연도 6월 30일까지의 수출 실적을 기준으로 선정된다. 삼양식품은 해당 기간(2024년 7월~2025년 6월) 동안 9억7천만 달러(약 1조4천253억1천800만원)의 수출 실적을 기록했다. 지난해 7억불 수출탑 수상 후 1년 만에 수출 규모를 크게 확대했다. 같은 기간 ‘삼양’ 브랜드는 2천4백만 달러의 수출을 기록해 브랜드탑을 받았다.

일본 현지에서 판매 중인 불닭볶음면

삼양식품은 불닭볶음면을 중심으로 해외사업을 확대해 왔다. 해외 주요 지역에 판매법인을 설립하고 생산 시설을 확충하는 등 수출 기반을 강화하면서 삼양, 탱글 등 제품군을 넓혀 글로벌 시장에서 성장세를 이어가고 있다. 현재 삼양식품은 100여 개국에 진출해 있으며 해외 매출 비중은 약 80%에 달한다.

김정수 부회장은 2016년부터 해외 진출을 직접 이끌며 불닭 브랜드를 글로벌 대표 제품으로 성장시키는 데 주력해 왔다. 이날 은탑산업훈장을 수훈한 김 부회장은 “K푸드의 경쟁력을 높이기 위해 글로벌 역량을 지속적으로 강화해 왔다”며 “한국 식문화를 세계에 널리 알리는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 윤아리 품질안전부문장은 높은 품질 신뢰도 확보를 통해 수출 확대에 기여한 공로로 산업통상자원부 장관 표창을 받았다.