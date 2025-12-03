"플렉스튜디오, 압도적인 효율성에 깜짝 놀라"

"개발자 입장에서 말하면, '압도적인 효율성'이 가장 큰 장점이었습니다. 기존의 전통적인 개발 방식으로 프로젝트를 진행했다면 프레임워크 초기 설정, UI 레이아웃 구성, 라우팅 처리, 서버 API 연결 등 기본 인프라를 구축하는 데만 며칠을 썼을 겁니다."

지난달 29일 서울 광화문 디타워에서 열린 '2025 로우코드 개발 공모전'에서 최우수상을 수상한 '이음'즈 팀은 이 같이 밝히며 "(플렉스튜디오가) 아이디어를 구현해내는 가장 빠른 도구라고 감히 평가하고 싶다"고 말했다.

'2025 로우코드 개발 공모전'은 ERP 명가 영림원소프트랩(이하 영림원)과 영림원 자회사 플렉스튜디오가 주최하고 IT인력 교육 전문기업 멋쟁이사자처럼이 주관한 행사다. 올해가 3회차다. 영림원이 개발한 로우코드 개발 도구 '플렉스튜디오'와 AI를 활용해 지역 문제를 해결하는 앱을 만들어 경연했다. 올해 주제는 '상상은 크게 개발은 빠르게'였다. 본선에 진출한 9개 팀이 지난달 29일 대상을 놓고 PT 경연을 했고, '이음즈' 팀은 2등에 해당하는 최우수상을 수상했다. '이음즈'는 지역문제 해결 참여 플랫폼 '싹(SSAK)'을 기획, 수상의 영예를 안았다.

이음즈 팀 멤버들.(왼쪽부터) 이창우 씨, 신비 학생, 이혜은 씨, 홍민주 씨.

이은혜 팀장 등 4명으로 구성..."수상에 머물지 않고 지역 발전 플랫폼으로 고도화"

'이음즈' 팀은 네 명으로 구성됐다. 팀장인 이혜은 씨가 ‘멋쟁이 사자처럼’ 동아리에서 공모전 안내 메일을 받고 참여했고, 이 팀장은 팀원이 더 필요하다고 판단, ‘링커리어’를 통해 함께할 인원을 공개 모집, 4명이 한 팀을 이루게 됐다.

이 팀장은 "짧은 시간동안 매일 밤낮없이 같이 고민하고, 열정적으로 임해준 우리 ‘이음즈’ 팀원들에게 가장 고맙다는 말을 전하고 싶다"면서 "우리가 기획한 ‘SSAK(싹)’은 주민들이 직접 나서 문제를 해결하자 라는 마음으로 시작했다. 이 가치에 많이 공감해주신 덕분에 좋은 결과를 얻은 것 같다. 오늘의 결과가 단지 수상에 머물지 않고, 실제 우리 동네의 불편들을 싹 해결하는 데 기여하는 플랫폼으로 자랄 수 있게 계속 발전시켜 나가겠다"는 포부를 밝혔다.

팀원 4명은 대부분 처음 만나는 관계였다. 여기에 예선 프로젝트가 100% 비대면으로 진행, 소통 관련해 막연함 점도 있었다. 이 팀장은 "'플렉스튜디오'라는 새로운 툴을 처음 다루다보니 각자 막히는 부분이 있었고, 해결 방법을 찾기까지 시간이 꽤 걸렸다. 그래서 매일 밤 10시 온라인으로 모여 그날까지 진행한 부분을 공유했고, 각자의 막힘을 서로 해결해주는 방식으로 운영했다. 이 과정에서 자연스럽게 서로의 강점이 드러났고, 문제 해결 속도 역시 빠르게 향상됐다. 이렇게 매일 회의를 하면서 팀워크가 향상됐고, 어플(앱)의 완성도도 높아졌다"고 들려줬다.

"팀원 모두 외부 대회 참여는 처음이라 걱정도 앞섰다"면서 "하지만, 막상 프로젝트가 시작되자 모두가 본인의 역할 그 이상을 해내는 모습에 큰 감동을 받았다. 좋은 팀원을 만나는 건 천운이라고 하는데, 이번 프로젝트 내내 "우리는 정말 운이 좋다"는 생각을 했다. 덕분에 예상보다 훨씬 순조롭고 즐겁게 작업할 수 있었다"고 회고했다. 또 "기획을 현실로 만드는 과정이 생각보다 더 빠르고 직관적일 수 있다는 점에 놀랐다"면서 "플렉스튜디오에서 기본 제공하는 컴포넌트와 기능이 워낙 풍부, 복잡한 환경 설정 없이 아이디어를 바로 시각화할 수 있었다. 상상하는 것을 즉시 구현해 내는 '속도감'에서 오는 짜릿함이 가장 기억에 남는다"고 말했다.

이음즈 팀원들이 최우수상을 받고 있다. 맨 왼쪽은 권오림 플렉스튜디오 대표.

"누구나 쉽게 제보하고, 다른 주민과 공유할 수 있는 지역 기반 플랫폼"

'이음즈' 팀이 수상한 앱 'SSAK(싹)'은 주민들이 일상에서 불편을 발견해도 번거로운 절차 때문에 제보를 포기하는 경우가 많다는 문제 인식에서 출발, 기획됐다. '이음즈'는 이를 해결하기 위해 누구나 쉽게 제보하고, 다른 주민과 공유할 수 있는 지역 기반 플랫폼을 만들었다.

이의 핵심기능은 AI를 활용한 자동화로, 문제 상황 사진만 업로드하면 AI가 자동으로 내용을 분석해 제목과 상황 설명을 작성해주고, 챗봇은 질문–응답 과정을 통해 민원 초안을 자동 생성해준다.

이렇게 생성한 초안은 국민신문고에 그대로 제출할 수 있게 복사 기능을 제공하거나, 앱 내부 커뮤니티에 게시할 수도 있다. 게시된 이슈는 지도 기반 핀으로 시각화, 지역 내 이슈를 한눈에 파악할 수 있게 했다. 주민들의 참여를 돕고, 지역 문제를 보다 빠르고 투명하게 공유할 수 있는 플랫폼인 것이다.

플렉스튜디오를 사용해 본 소감에 대해서는 "초기 셋업 과정이 생략, 바로 핵심 기능 구현에 집중할 수 있었다. 특히 복잡한 UI 구성이나 데이터 바인딩을 시각적 도구로 빠르게 조립할 수 있어, 개발 지식이 깊지 않은 비전공자나 기획자도 자신의 아이디어를 직접 앱으로 구현해 볼 수 있다는 점이 인상적이다"고 짚었다. 최우수상에는 상금 150만원 수여됐는데, 받은 상금으로 무엇을 할 것인지 묻자 이 팀장은 "그동안 고생한 팀원들과 맛있는 음식을 먹으며 소소한 회식을 즐길 예정이다. 그리고 나머지는 각자 평소 가지고 싶었던 물품을 사거나, 자기 계발을 위해 사용해 다음 프로젝트를 위한 에너지를 충전하는 데 보탤 계획"이라고 말했다.

영림원소프트랩(이하 영림원)과 플렉스튜디오가 주최한 '2025 로우코드 개발 공모전' 본선 경연이 지난달 29일 열렸다.

"기술이 사회를 어떻게 따뜻하고 편리하게 만드는 지 고민하고 경험한 소중한 시간"

향후 계획에 대해서는 "우리는 ‘SSAK’을 단순히 공모전용 시제품으로 끝내고 싶지 않다. 주민들이 실제로 사용할 수 있는 베타 버전 출시를 목표로 고도화를 진행할 계획이다. 구체적으로, 지자체의 공공데이터 API를 직접 연동해 앱 내에서 민원 접수가 실시간으로 이뤄지도록 기능을 확장하고, 일반 주민 뿐 아니라 '공무원용 관리자 모드'를 추가 개발해 관할 담당자가 이슈를 즉시 파악하고 처리할 수 있는 시스템을 구축하고 싶다"면서 "궁극적으로는 SSAK을 통해 모인 지역 데이터들이, 지자체가 예산과 인력을 적재적소에 배치하는 데 도움을 주는 데이터 기반 행정 솔루션으로 발전시키는 것이 우리의 비전"이라고 강조했다.

이 팀장은 이번 공모전이 단순한 개발대회를 넘어 기술이 어떻게 사회를 더 따뜻하고 편리하게 만들 수 있는가를 치열하게 고민하고 경험한 소중한 시간이었다면서 "짧은 기간 내에 완성도 높은 플랫폼을 구축할 수 있었던 건, 밤낮없이 달려준 팀원들의 열정과 이를 뒷받침해 준 플렉스튜디오라는 강력한 도구 덕분이었다"고 말했다.