"플렉스튜디오, 생각한 것보다 훨씬 유연하고 강력한 플랫폼"

"플렉스튜디오는 작업 초기에 생각했던 것보다 훨씬 유연하고 강력한 플랫폼이었습니다. 특히 화면 구성과 데이터 연동이 직관적이라, 기획-디자인-개발의 템포가 빠르게 이어지는 점이 인상적이었습니다. 로우코드임에도 API 활용이나 커스텀 코드 삽입이 자유로워 확장성이 좋았고 팀 단위 협업도 매끄러웠습니다."

영림원소프트랩(이하 영림원)과 플렉스튜디오(영림원 자회사)가 주최하고 IT인력 교육 전문기업 멋쟁이사자처럼이 주관한 '2025 로우코드 개발 공모전'에서 영예의 대상(1위)를 차지한 '이음(E:UM)' 팀은 2일 이 같이 밝히며 "'무조건 수상' 이라는 목표를 가지고 모두가 열정적이고 적극적인 자세로 공모전에 임했는데 좋은 결과를 얻어 기쁘다"고 말했다.

'2025 로우코드 개발 공모전'은 영림원이 개발한 로우코드 개발 도구 '플렉스튜디오'와 AI를 활용해 지역 문제를 해결하는 앱을 만들어 경연하는 대회다. 올해가 3회차다. 지난달 29일 서울 광화문 디타워 17층에서 9개 팀이 참가한 가운데 본선이 열렸다. 올해는 '상상은 크게 개발은 빠르게'를 주제로 열렸다. 경연 결과 '이음(E:UM)' 팀이 1위인 대상을 차지했다. '이음' 팀은 길고양이와 지역을 잇는 AI를 활용한 스마트앱 '냥길'을 기획, 대상을 차지했다.

프런트엔드 개발자들로 구성된 이음 팀 멤버들. (왼쪽부터) 조장원 씨(팀장), 이형민 씨, 전지연 씨, 박민성 씨, 정지은 씨.

권영범 영림원 대표(왼쪽 세번째)에게서 대상을 수상한 후 파이팅을 외치고 있다.

이 팀은 프론트엔드 개발자 다섯 명이 모여 만들었다. 멋쟁이사자처럼 KDT(K-Digital Training) 과정에서 만난 동기들이 의기투합해 ‘기술로 지역 문제를 해결해보자’는 공모전 취지에 공감, 자연스레 팀을 이뤘다. ‘이음’이란 팀 이름도 사람과 사람, 사람과 지역, 그리고 기술과 일상을 잇겠다는 의미로 지었다. 역할은 각자의 강점을 살려 자연스럽게 나눴고, 서로의 빈틈을 메꾸는 협업을 통해 한 팀으로 단단해졌다.

경선을 준비하면서 어려운점은 없었을까. "가장 큰 어려움은 '짧은 시간 안에 익숙하지 않은 플랫폼에서 제대로 된 AI 기능을 구현할 수 있을까?' 하는 걱정이었다. 특히 사진 기반의 고양이 개체 판별 기능은 기술적 난도가 높은 편이라 여러 시행착오가 있었다. 범용 AI모델을 통해 고양이 개체 판별 시스템을 구축하기 위해 팀원 모두가 밤새 테스트한 적도 있었다. 하지만 그 과정 덕분에 팀워크가 더 단단해졌고, 특히 플렉스튜디오의 다양한 기능과 간편한 배포 과정은 개발 시간을 크게 절약하는 데 큰 도움이 됐다"고 들려줬다.

경선을 참가하면서 느낀 점도 많았다. "로우코드라는 도구의 힘을 다시 느낀 시간이었다"면서 "개발의 본질은 결국 문제 해결인데, 그 목적을 달성하기 위한 접근 방식이 꼭 코드만은 아니라는 것을 체감했다. 다른 팀들의 아이디어와 접근 방식도 굉장히 인상적이어서 많은 영감을 받았다. 무엇보다 지역 문제를 진지하게 고민하는 사람들과 함께 경쟁하고 소통한 경험 자체가 큰 자산이 됐다"고 말했다.

앱 ‘냥길’은 길고양이 개체를 AI로 식별하고, 'TNR' 여부와 발견 장소 정보를 쉽게 기록할 수 있수 있게 해준다. '주는 앱이다. TNR은 'Trap-Neuter-Return'의 약어다. 길고양이를 포획화해 중성화시키는 걸 말한다. '냥길' 앱은 사진 한 장만 올리면 고양이를 인식하고, 현장에서 바로 확인할 수 있다. 고양이 몸무게와 무늬, 귀 끝 1cm 잘림 여부를 판단하고 이를 통해 TNR을 높여준다.

지도 기반으로 고양이 발견 위치를 시각적으로 확인할 수 있고, 누구나 쉽게 TNR 정책을 통해 길고양이 이슈 해결에 참여할 수 있게 만들었다.

대회의 대상 상금은 300만원이다. 특히 수상자 전원은 영림원의 정규직 전환형 인턴십 기회를 갖는다. 상금을 어디에 쓸 거냐는 물음에 이음 팀은 "짧은 공모전 기간동안 앱을 제작하는데에 큰 집중을 해서 어떤 용도로 쓸지는 앞으로 고민해봐야 할 것 같다(웃음)"고 말했다.

향후 계획에 대해서는 "우선 ‘냥길’의 기능을 보완해 실제 지역에서 사용할 수 있는 베타 버전으로 발전시키는 것이 목표다. 좀 더 정확한 고양이 인식 모델을 적용하고, 사용자 참여를 유도하는 기능을 추가해 지역 보호자들이 적극적으로 쓸 수 있는 형태로 다듬을 계획"이라면서 "이번 경험을 바탕으로 '지역 기반 문제 해결 프로젝트'를 지속적으로 만들고 싶은 마음이 있다. 단발성 팀이 아니라 앞으로도 함께 성장하는 팀이 되고 싶다"는 바람을 보였다.

조장은 이음 팀장은 "이번 공모전이 단순한 경쟁이 아니라, '기술로 지역 사회와 연결될 수 있다'는 가능성을 확인하는 과정이었다"면서 "이런 기회를 마련해준 모든 분들께 감사드리고, 저희 서비스도 더 많은 사람들에게 도움이 될 수 있도록 꾸준히 발전시키겠다. 무엇보다 고양이와 사람이 함께 더 평화롭게 살아가는 지역을 만드는 데 작은 힘이라도 보태고 싶다"고 밝혔다.