"美 MHGA 정책 대응해야 K콘텐츠 살 수 있다”

미국의 MHGA(Make Hollywood Great Again) 정책에 대응이 필요하다는 전문가들의 의견이 제기됐다. 트럼프 행정부가 해외 제작 영화에 100% 관세 부과를 추진하면서 글로벌 콘텐츠 산업 환경의 큰 변화가 예상되기 때문이다.

더불어민주당 한민수 의원과 디지털미래연구소가 2일 개최한 포럼에서 통상 외교 역량을 콘텐츠 전략에도 집중해야 한다는 의견이 제기됐다.

디지털미래연구소의 이찬구 연구위원은 “MHGA 정책이 전체 한류 생태계와 K컬처 수출에 큰 타격을 미칠 것으로 예측된다”면서 “최근 글로벌 규범 변화와 MHGA 정책 등으로 인해 미국 시장 의존도가 갖는 구조적 위험성이 노출되고 있다”고 우려했다.

그러면서 “ 우리 콘텐츠 산업 역시 수출 시장의 다변화 전략을 적극 추진해야 한다”며 “통상 외교 역량을 콘텐츠 전략에 집중하고, 현재의 단품 중심 수출 지원 정책은 한계가 명확한 만큼 콘텐츠 산업을 국가전략산업으로 재정립하고, 균형성장을 도모하는 종합적 정책 전환이 필요하다”고 강조했다.

한정훈 K-엔터테크허브 대표 역시 “MHGA 마스터플랜의 핵심으로 섹션181 한도 대폭 확대, 연방 차원의 세액공제 신설로 해외 각국과 플랫폼들이 대응 전략을 구축하고 있다”며 “한국도 범정부TF 구성, 예산 지원, 글로벌 협력 제작과 AI 도입 등 미국의 관세 정책에 국가적으로 대응해야 한다”고 밝혔다.

토론에 참여한 김성훈 씨네21 본부장은 “관세 부과로 북미 지역에서 한국 영화의 수입가격이 상승하면 현지 배급사들이 한국 영화의 구매 자체를 주저하게 되고 북미 시장에서 손익분기점을 맞추기도 더욱 어려워질 것이”이라며 “홍보 마케팅 비용 지원, 일정 편수 이상 한국영화를 수입하는 북미 수입사에 대한 금융지원과 같은 직접적 지원 방식이 필요하다”고 주장했다.

한국문화관광연구원의 오하영 부연구위원은 “MHGA 정책이 우리 산업을 휩쓸어버릴 ‘보이는 파도’가 될지 혹은 우리가 그 파도에 올라타 구조적 전환을 기회로 활용할 수 있을지가 당면 과제”라며 “단순히 완성형 영상물을 수출하는 방식에서 벗어나 제작 초기 단계부터 참여하는 공동제작, 스토리 기반의 IP 개발, 세재혜택 전략 등이 필요하다”고 말했다.

유건식 성균관대 교수는 “수출만을 염두하고 전략을 세우면 오히려 해답이 나오지 않는다”며 “미국 스튜디오의 지분 인수, 합작 스튜디오 설립, 현지 제작 기반 확장 등을 통해 수출 중심 모델에서 ‘현지 기반 제작 모델’로 전략적 전환을 검토해야 한다”고 제안했다.

이상원 경희대 교수는 “관세 차원의 대응으로만 접근할 것이 아니라, 글로벌 미디어 콘텐츠 유통을 주도할 수 있는 국가 단위의 거버넌스 재정비가 시급하다”며 “미디어 콘텐츠 활성화를 국가 전략 산업으로 명명하고, 이를 뒷받침할 범정부 차원의 거버넌스 구축을 통해 국가 단위의 전략을 수립할 필요가 있다”고 했다.