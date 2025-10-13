국민의힘 정연욱 "K-콘텐츠 펀드, 최근 4년간 52% 미투자…수익률은 '마이너스'"

최근 4년간 결성된 K-콘텐츠 펀드의 절반 이상이 투자처를 찾지 못하고 있으며, 펀드 수익률 또한 저조한 것으로 나타났다.

국회 문화체육관광위원회 소속 정연욱 의원(국민의힘)이 문화체육관광부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2022년부터 2025년까지 결성된 K-콘텐츠 펀드 규모는 총 2조7천억원이다. 이 중 52%에 해당하는 1조4천억원이 투자되지 못한 상태다.

연도별로 살펴보면 2023년에는 조성된 4천485억 원 중 1천926억원이, 2024년에는 6천800억원 중 3천971억원이 집행되지 않았다. 두 해 동안 쌓인 미투자금은 총 5천897억원에 달한다. 올해는 7천억원 규모의 펀드 조성을 목표로 했으나, 지난 7월 기준 정부 출자는 850억원, 자펀드 결성은 380억원에 그쳤다.

국민의힘 정연욱 의원.

정 의원은 수익률도 저조한 상황이라고 꼬집었다. 최근 5년간 청산된 K-콘텐츠 펀드의 평균 수익률은 –8%, 최대 -16%로 집계되며, 모든 펀드가 손실을 기록했다.

정연욱 의원은 "수익률이 낮은 상황에서 운용 규모만 늘리는 것은 실효성이 떨어진다"며 "미투자금 문제를 해결하지 않은 채 예산을 추가 투입하기보다, 콘텐츠 산업 진흥을 위해 현장을 먼저 살펴야 한다"고 전했다.

그러면서 "남은 투자금 문제를 해결하지 않은 채 예산을 추가 투입하는 것은 행정 실패의 반복"이라고 주장했다.