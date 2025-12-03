달걀 하나가 444억원?...세계에서 가장 비싼 달걀

러시아 황실의 대표적인 보물 '파베르제의 달걀'이 런던 크리스티 경매에서 약 2천290만 파운드(약 444억 원)에 낙찰됐다고 CNN 등 외신들이 2일(현지시간) 보도했다.

이번 낙찰가는 러시아 보석상이 경매에 출품한 작품 가운데 역대 최고가로 기록됐다. 이 작품은 런던 크리스티 경매장에서 3분간 이어진 치열한 경쟁 끝에 신원 미상의 구매자에게 돌아갔다. 낙찰가는 크리스티가 예상했던 2천만 파운드를 소폭 웃돌았다.

러시아 황실의 대표적인 보물 '파베르제의 달걀'이 런던 크리스티 경매에서 약 444억원에 낙찰됐다. (사진=런던 크리스티 경매)

파베르제 달걀은 1913년 제정 러시아의 마지막 황제 니콜라스 2세가 어머니와 가족에게 부활절 선물로 증정하기 위해 당대 최고의 보석 세공사 구스타프 파베르제에게 주문한 보석 공예품이다. 단 50개만 제작됐으며, 디자인과 제작에는 약 1년이 걸린 것으로 알려져 있다.

이번에 낙찰된 작품은 개인이 소장 중인 7개의 파베르제 달걀 중 하나다. 나머지는 분실됐거나 기관이나 박물관이 소유하고 있는 것으로 추정된다.

사진=런던 크리스티 경매

그 동안 경매에 나온 파베르제 달걀 최고 낙찰가는 2007년 기록한 890만 파운드(약 173억원)였다. 이번 낙찰가는 그 기록을 크게 뛰어 넘었다. CNN은 “낙찰가 급등은 파베르제의 달걀이 점점 희귀해지고 있음을 보여준다”고 전했다. 이 달걀은 23년 넘게 경매에 단 한 번도 출품되지 않았다.

크리스티의 파베르제 및 러시아 미술품 부서 책임자 마르고 오가네시안은 “이번 낙찰은 기술적으로나 예술적으로 파베르제의 최고 걸작으로 평가받는 작품의 지속적인 중요성과 희소성, 탁월함을 재확인해 주었다"고 성명을 통해 밝혔다.

보석으로 장식된 이 달걀은 높이 8.2㎝의 수정을 조각해 만든 것으로, 겉면은 백금과 4천500개의 로즈컷 다이아몬드로 장식된 눈송이 모티브가 특징이다. 달걀을 열면 하얀 석영과 가넷 등으로 만든 작은 꽃바구니가 선물처럼 들어 있다.