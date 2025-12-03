안랩 백신 'V3', 글로벌 성능 테스트서 '만점'

안랩(대표 강석균)의 PC 보안 솔루션 '안랩 V3'가 글로벌 보안 제품 성능 테스트에서 만점을 받았다.

안랩은 V3가 글로벌 보안 제품 성능 테스트인 'AV-TEST'의 올해 9~10월 윈도우용 백신 평가에서 종합 점수 만점으로 인증을 획득했다고 3일 밝혔다.

구체적으로 개인용 제품 대상 부문과 기업용 제품 대상 부문에 참여해 진단율, 성능, 사용성 등 모든 항목에서 만점을 받았다. 배점은 각 항목당 6점으로, 총 18점이다.

안랩이 9~10월 진행된 AV-TEST에서 만점을 획득해 우수제품으로 뽑혔다. (사진=안랩)

이번 평가에서 안랩은 상위권 성적을 기록하면서 '우수 제품'으로도 선정됐다. 안랩 V3는 올해 진행된 3차례의 평가에서 모두 우수 제품으로 뽑혔다. 아울러 안랩 V3는 국내 PC 보안 솔루션으로는 유일하게 2013년부터 꾸준히 AV-TEST에 참가하고 있다.

양하영 안랩 시큐리티 인텔리전스(ASEC) 실장은 "안랩 V3는 매년 AV-TEST에서 글로벌 보안 기업들과 어깨를 나란히 하며 뛰어난 기술력을 입증해 왔다"며 "향후에도 끊임없는 연구개발을 바탕으로 글로벌 사용자들을 위해 안전한 PC 환경을 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.