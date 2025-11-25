안랩, 창립 30주년 기념 헌혈·헌혈증서 기증 '300건' 달성

안랩(대표 강석균)이 창립 30주년을 맞아 연중 진행한 헌혈 캠페인을 성료했다. 1년간 안랩 임직원들은 300건이 넘는 헌혈에 참가했다.

안랩은 올해 창립 30주년을 기념해 1년 동안 '생명 나눔 헌혈 300' 캠페인을 진행했고, 총 301건의 헌혈·헌혈증서 기증 실적으로 기록했다고 25일 밝혔다. 300개 헌혈·헌혈증서 기증을 목표로 진행한 캠페인을 초과 달성한 것이다.

지난 2분기 창립 30주년 헌혈 캠페인에 참가한 안랩 임직원들이 헌혈버스 앞에서 기념 사진을 촬영하고 있다. (사진=안랩)

앞서 해당 캠페인은 지난 3월, 6월, 9월과 이달 24일까지 분기별로 개최됐다. 임직원들은 안랩 사옥에 배치된 헌혈버스에서 헌혈에 참여하고, 현장에서 발급된 헌혈증서를 기부했다.

현장 참여가 어려운 임직원들은 가지고 있던 헌혈증서나 가족 구성원의 헌혈 증서를 기증하면서까지 캠페인에 동참했다. 기증된 헌혈증서는 '한국백혈병어린이재단'에 전달될 예정이다.

아울러 캠페인 기간 동안 안랩은 헌혈 경험을 공유하는 '헌혈 사연 이벤트', 동료와 함께 헌혈에 참여하는 '헌혈 버디 이벤트' 등 다양한 참여 프로그램을 운영하기도 했다. 임직원의 자발적 참여를 유도하기 위함이다.

한편 안랩은 창립 기념 주간(3월 15일)마다 새로운 생명을 나누자는 취지로 매년 임직원 헌혈 캠페인을 이어오고 있다.