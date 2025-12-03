[이기자의 게임픽] 위메이드의 미래 성장 키워드...원화 스테이블 코인-글로벌 게임 공략

위메이드가 원화 스테이블 코인 사업과 글로벌 시장을 겨냥한 신작을 앞세워 블록체인 기반 금융 시장과 게임 시장을 동시에 선도하겠다는 청사진을 내놓은 가운데, 내년부터 빛을 볼 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.

3일 게임 업계에 따르면 위메이드는 미래 성장 키워드로 원화 스테이블 코인 사업과 글로벌 게임 공략을 꼽았다.



이 회사는 본격적인 원화 스테이블 코인 사업을 앞두고 지난 9월 19일 기술 시연회를 통해 전용 메인넷 ‘스테이블넷’을 공개했다. 이날 원화 스테이블 코인을 발행과 브릿지, 소각, 전송하는 과정을 선보였다.

위메이드, 원화 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 스테이블넷 소스코드 공개.

‘스테이블넷’은 대부분의 스테이블 코인이 유통되는 이더리움과 완전히 호환돼, 다른 스테이블 코인을 위한 기존 서비스를 그대로 이용할 수 있다. 또 초당 3천건 이상의 트랜잭션을 처리하는 초고속 데이터 처리 성능과 거래 수수료를 발행 예정 스테이블 코인으로 지불할 수 있는 ‘네이티브 수수료’ 기능도 갖췄다고 회사 측은 설명했다.

위메이드는 내부 테스트를 거쳐 테스트넷 소스코드를 글로벌 개발 플랫폼 ‘깃허브(GitHub)’에 지난달 공개했으며, 내년 중 ‘스테이블넷’을 정식 출시한다는 계획이다. 위메이드는 이미 위믹스 달러와 USDC.e 등 스테이블 코인 발행과 유통 경험을 보유한 만큼, 7년간 쌓아온 블록체인 기술력을 기반으로 원화 스테이블 코인 시장에서도 독보적인 경쟁력을 확보할 것으로 보여 주목을 받고 있다.

위메이드, 원화 스테이블코인 연합체 ‘GAKS’ 출범…글로벌 블록체인 기업 3개사와 맞손.

여기에 위메이드는 블록체인 기술을 선도하는 글로벌 기업 체이널리시스(Chainalysis), 써틱(CertiK), 센트비(SentBe)와 손을 잡고 원화 스테이블코인 연합체 ‘GAKS(Global Alliance for KRW Stablecoin)를 출범시키기도 했다.

GAKS는 위메이드가 국내 최초로 공개한 원화 스테이블코인 전용 메인넷 전주기 인프라 ‘스테이블넷(StableNet)’의 기술 역량을 끌어올리고, 글로벌 생태계 구축을 본격화하기 위해 결성됐다.

위메이드는 연합체 출범을 통해 스테이블코인의 핵심 인프라인 보안과 컴플라이언스부터, 주요 사용처로 예상되는 해외 송금 분야까지 아우르는 글로벌 선두 기업들과 전략적 파트너십을 구축했다.

위믹스, 태국 가상자산 거래소 비트컵 상장.

이와 함께 위믹스 재단이 발행한 위믹스(WEMIX)가 태국 최대 가상자산 거래소 비트컵(Bitkub)에 상장됐다.

태국 가상자산 거래 시장에서 70%가량의 점유율을 차지하는 비트컵은 태국 재무부로부터 공식 인가를 받아 운영 중이며, 100여 종 이상의 가상자산 거래를 지원한다.

이로써 위믹스는 태국 현지 통화인 바트(THB)로 직접 거할 수 있게 되었으며, 이는 위믹스 투자자뿐 아니라 ‘레전드 오브 이미르 글로벌 버전’ 태국 이용자들의 접근성과 편의성을 크게 향상할 것으로 기대된다.

위메이드맥스 미드나잇 워커스.

위메이드넥스트 미르5 대표 이미지.

위메이드맥스 신작 게임 '프로젝트 탈' 대표 이미지.

위메이드는 본사와 관계사를 통해 게임 사업도 다각화한다는 계획이다. 이 회사의 게임 사업은 해외 이용자들의 취향을 반영한 장르 다변화와 대형 콘솔 타이틀 출시로 글로벌 시장 공략에 나서는 것에 초점을 맞췄다.

먼저 위메이드맥스 산하 원웨이티켓스튜디오의 신작 ‘미드나잇 워커스’가 내년 1월 29일 스팀 얼리 액세스로 출시된다. PvPvE 좀비 익스트랙션 장르인 이 게임은 지난 7월 글로벌 테스트에 24만명이 참여했으며, 최근 스팀 위시리스트도 21만명을 돌파하는 등 게임 이용자의 높은 관심을 받고 있다.

위메이드넥스트는 MMORPG 대작 ‘미르5’의 2026년 출시를 위해 개발 속도를 높이고 있다. 이 게임은 중국에서 국민 게임 반열에 오른 ‘미르의 전설2’ IP를 기반으로 한 작품으로, 초기 단계에서부터 블록체인 기술 적용을 고려해 경제 구조 전반을 설계 중이다. 이용자에게 더 큰 몰입감을 제공하기 위해서 엔비디아와 손을 잡고 AI 보스도 개발하고 있다.

‘나이트 크로우’로 흥행을 거둔 매드엔진은 차기작 PC콘솔 오픈월드 액션 RPG ‘탈: 디 아케인 랜드’를 개발 중이다. 가상의 조선시대에 판타지 요소를 결합한 독창적인 세계관이 특징인 게임으로, 2027년 정식 출시를 목표로 하고 있다. 실제 인게임 플레이를 담은 영상도 하반기 공개될 예정이다.

관련기사

최근 위메이드는 글로벌 흥행작 ‘P의 거짓’ 핵심 개발진이 설립한 스튜디오라사에 100억원 규모의 전략적 투자를 단행하며, 이 회사가 2028년 출시를 목표로 제작 중인 ‘프로젝트 IL’의 글로벌 퍼블리싱 권한과 2차 투자 권한을 확보했다. 위메이드는 이번 투자로 글로벌 콘솔 IP 라인업을 강화하고, 글로벌 게임 시장에서의 입지를 넓히겠다는 방침이다.

위메이드 관계자는 “원화 스테이블 코인 사업을 통해 블록체인 금융 시장에서 새로운 가능성을 모색하고 있다"며 “글로벌 게임 시장에서도 다양한 신작을 선보이며 계속해서 성과를 만들어갈 계획”이라고 전했다.