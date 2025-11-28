위메이드, 원화 스테이블코인 연합체 ‘GAKS’ 출범…체이널리시스 등 합류

위메이드가 글로벌 블록체인 기업들과 손잡고 원화 스테이블코인 생태계 확장에 나섰다.

위메이드는 체이널리시스, 써틱, 센트비와 함께 원화 스테이블코인 연합체 'GAKS(Global Alliance for KRW Stablecoin)'를 공식 출범했다고 27일 밝혔다.

GAKS는 위메이드가 구축 중인 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블넷’의 기술 역량을 강화하고 글로벌 생태계를 조성하기 위해 결성됐다. 이번 연합체에는 보안, 컴플라이언스, 핀테크 분야의 전문 기업들이 파트너로 합류했다.

우선 미국 블록체인 데이터 분석 기업 체이널리시스는 스테이블넷에 웹3 위협 탐지 솔루션 ‘헥사게이트’, 트랜잭션 모니터링 솔루션 ‘센티널’, AI 기반 스캠 차단 솔루션 ‘알테리야’ 등을 통합해 컴플라이언스 역량을 지원한다.

웹3 보안 기업 써틱은 스테이블넷의 보안 감사를 담당하고 블록 익스플로러를 공급한다. 또한 노드 검증 서비스를 통해 인프라의 투명성을 높이고 온체인 모니터링과 기술 지원을 맡는다.

해외 송금 핀테크 기업 센트비는 실사용처 확장을 위해 협력한다. 센트비는 자체 보유한 온·오프램프 인프라 운영 역량을 바탕으로 스테이블코인 기반의 국경 간 송금 시스템을 검증할 계획이다.

위메이드는 최근 스테이블넷의 테스트넷 소스코드를 글로벌 개발 플랫폼 ‘깃허브’에 공개하는 등 기술 개방에도 속도를 내고 있다.

김석환 위메이드 부사장은 "GAKS는 스테이블코인의 기반 기술부터 서비스 영역까지 전 과정을 글로벌 기업들과 함께 구축하는 연합체"라며 "글로벌 스탠다드를 준수하는 원화 스테이블코인 인프라를 구축하겠다"고 전했다.

제임스 앙(James Ang) 체이널리시스 아시아태평양 부사장은 "스테이블코인 생태계의 지속 가능성은 엄격한 규제 준수, 견고한 보안, 그리고 투명성에 달려있다"며 "체이널리시스의 GAKS 합류로 스테이블넷이 전 세계적으로 신뢰받는 규제 준수 기반 위에서 구축될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "위메이드 및 GAKS 파트너사와 함께 기관, 규제 당국, 사용자들이 모두 신뢰하는 원화 스테이블코인 인프라를 마련하고 있으며, 잠재적 위협 탐지, 리스크 최소화는 물론 안전한 대규모 상용화를 통해 향후 실물 금융 및 국경 간 서비스로 확장하는 데 노력을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

룽후이 구(Ronghui Gu) 써틱 공동 창업자 겸 CEO는 "써틱과 위메이드는 여러 차례 협업을 이어오며, 위믹스가 게임 영역에서 온체인 금융 인프라로 확장하는 과정을 함께 지켜봐 왔다. 이번 파트너십은 양사의 심화된 협력을 바탕으로 원화 기반 스테이블코인 생태계 구축을 견인할 것"이라며 "써틱의 보안 및 컴플라이언스 전문 역량으로 안전하고 투명하며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 디지털 자산 인프라 구축에 기여하겠다"고 자신했다.