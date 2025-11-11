위메이드맥스, 3분기 매출 382억원…'미드나잇 워커스'·'노아' 등 신작 예고

위메이드맥스(각자대표 손면석, 이길형)가 2025년 3분기 실적을 발표했다.

3분기 매출은 382억원으로 전 분기 대비 15.5% 성장했다. 영업손실은 117억원으로 같은 기간 약 30% 개선됐다. 3분기 중 출시된 ‘로스트 소드’ 글로벌 버전과 ‘악마단 돌겨억!’의 흥행이 성장을 이끈 것으로 분석된다.

2025년 3분기 누적 기준 매출은 1천183억 원으로 전년 동기 대비 115.2% 증가했다. 누적 영업손실과 당기순손실은 각각 308억원, 246억원으로 집계됐다.

위메이드맥스 미드나잇 워커스.

위메이드맥스는 자회사 매드엔진 편입 이후 안정적인 매출 흐름을 지속하고 있으며, ‘글로벌 장르 다변화’ 전략의 성과가 나타나고 있다고 밝혔다. 상반기 ‘로스트 소드’, 3분기 ‘악마단 돌겨억!’, 장기 흥행작 ‘나이트 크로우’ 등이 멀티 장르 포트폴리오를 입증했다.

위메이드맥스는 2026년부터 신작 출시를 예고했다. 원웨이티켓스튜디오의 ‘미드나잇 워커스’는 2026년 1월 스팀 얼리액세스를 시작한다. 위메이드커넥트의 신작 서브컬처 RPG ‘노아’는 내년 출시를 목표로 하며, ‘지스타 2025’에서 데모 버전을 공개할 예정이다.

이 밖에도 ‘나이트 크로우’ IP 기반 신규 모바일 MMORPG, 위메이드넥스트의 ‘미르 5’ 등이 2026년 순차적으로 공개된다.

2027년에는 매드엔진이 개발 중인 AAA급 타이틀 ‘프로젝트 탈’이 공개된다. 한국 전통 ‘탈’과 신화를 재해석한 오픈월드 액션 RPG로, 지난 달 24일 공개된 첫 공식 트레일러는 주요 글로벌 플랫폼 합산 194만 뷰를 돌파했다.

손면석 위메이드맥스 대표는 "각 개발 스튜디오의 시너지를 통해 RPG, 캐주얼, 서브컬처, 액션 등 다양한 장르를 아우르는 ‘멀티 장르 구조’를 구축하고 있다"며 "신작들이 본격적으로 성과를 내는 2026년부터 위메이드맥스의 성장세는 한 단계 더 도약할 것"이라고 전했다.