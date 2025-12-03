HD건설기계, 국내 수소 전시회서 22리터급 수소엔진 첫 공개

내년 1월 출범을 앞둔 HD건설기계의 미래 성장동력인 엔진 사업 부문이 국내 최대 수소 산업 전시회에서 22리터급 대형 수소엔진을 처음으로 공개한다.

HD건설기계는 4일부터 7일까지 나흘간 일산 킨텍스(KINTEX)에서 열리는 ‘세계 수소 엑스포2025(WHE 2025)’에 참가한다고 3일 밝혔다.

‘WHE 2025‘는 글로벌 수소 기업들이 참여하는 국내 대표 수소 산업 행사다. 올해부터는 ‘수소 국제 컨퍼런스’와 산업전시회인 ‘H2 MEET’이 통합되며 규모가 확대됐다. 전시에는 국내 주요 기업을 비롯해 미국·독일·영국 등 해외 20개국에서 250개사가 참가해 수소 밸류체인 기술과 솔루션을 선보이며 약 3만명 관람객 방문이 예상된다.

HD건설기계가 4일부터 7일까지 나흘간 킨텍스(KINTEX)에서 열리는 국내 최대 수소 산업 행사에 참가해 22리터급 수소엔진을 세계 최초로 공개한다. (사진HD건설기계)

HD건설기계는 이번 전시에서 모빌리티와 발전 분야를 아우르는 수소엔진 기술 포트폴리오를 선보인다. 차량·발전용 11리터급 수소엔진 ‘HX12’와 22리터급 발전용 대형 수소엔진 ‘HX22’를 함께 전시해 주요 개발 성과를 공개한다.

특히 22리터급 수소엔진은 세계 최대 규모 수소엔진이며, V형 12기통 구조로 최대 출력 600kW(816마력), 연속 출력 477kW(649마력)의 성능을 갖췄다. 약 200가구 연간 전력 수요를 충족할 수 있으며, 그린수소와 암모니아 분해 수소를 연료로 사용하는 무탄소 친환경 발전 시장의 선점을 목표로 개발 중이다.

22리터급 수소엔진(HX22)은 지난 11월 12일 군산공장에서 첫 시동식을 성공적으로 마치며, 무탄소 대형 수소엔진 실증 단계에 본격 진입했다.

11리터급 수소엔진 ‘HX12’는 ▲1천500시간 이상 수소엔진 발전기 실증 운전 ▲대형 카고트럭·굴착기 탑재 시험 등을 통해 성능과 내구성을 검증받았다. HX12는 2026년 말 양산을 목표로 하고 있다. 2027년 수소엔진 트럭, 2029년 수소엔진 발전기, 2030년 수소엔진 굴착기 상용화를 추진하고 있다.

HD건설기계 임형택 엔진사업 본부장은 “이번 전시는 HD건설기계가 독자적으로 추진 중인 무탄소 수소엔진 개발 현황을 소개하는 자리”라며 “세계 수준 기술력을 바탕으로 발전·모빌리티 분야에서 수소엔진 적용 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

내년 1월 HD현대인프라코어와 HD현대건설기계의 합병을 통해 출범하는 HD건설기계는 수소엔진 기반의 ▲무탄소 발전 솔루션 ▲대형 상용차 및 건설기계용 수소 파워트레인 ▲수직분사 수소엔진 등 기술력을 지속적으로 개발 및 강화해 수소 산업 생태계 확장에 기여한다는 방침이다.