[인사] 공정거래위원회

인사입력 :2025/12/03 11:18

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 전보 ▲경쟁정책국장 선중규 ▲서울지방공정거래사무소장 박세민

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 공정거래위원회

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

보안 인증 받은 쿠팡, 과징금 얼마나 나올까

[현장] "폰 3개 쓰는 느낌"...갤럭시 Z 트라이폴드 써보니

[르포] '헬싱키의 거실' 오오디 도서관, 핀란드 디지털 리터러시 핵심 기지로 '우뚝'

[단독] 보스턴다이내믹스, 로보티즈 액추에이터 구매

ZDNet Power Center