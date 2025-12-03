ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
스테이블코인
인공지능
배터리
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 공정거래위원회
인사
입력 :2025/12/03 11:18
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇국장급 전보 ▲경쟁정책국장 선중규 ▲서울지방공정거래사무소장 박세민
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
공정거래위원회
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
보안 인증 받은 쿠팡, 과징금 얼마나 나올까
[현장] "폰 3개 쓰는 느낌"...갤럭시 Z 트라이폴드 써보니
[르포] '헬싱키의 거실' 오오디 도서관, 핀란드 디지털 리터러시 핵심 기지로 '우뚝'
[단독] 보스턴다이내믹스, 로보티즈 액추에이터 구매
ZDNet Power Center