롯데온, ‘2025 뷰티어워즈’ 진행…최대 64% 할인

롯데쇼핑의 이(e)커머스 플랫폼 롯데온은 오는 10일까지 ‘2025 뷰티어워즈’를 진행한다고 3일 밝혔다. 행사 기간 구매 고객에게는 롯데온이 단독 제작한 뷰티 어드벤트 캘린더를 증정한다.

이번 행사는 한 해 동안 고객 선택 비중이 높았던 탑20 브랜드를 ‘오늘의 브랜드’ 형식으로 매일 2개씩 소개하는 방식으로 구성됐다. 럭셔리뷰티 라인업은 ▲입생로랑 ▲에스티 로더 ▲키엘 ▲헤라 ▲스킨수티컬즈 ▲랑콤 ▲겔랑이 참여하며 홀리데이 에디션과 단독 구성 등을 선보인다. 스킨수티컬즈는 최대 30% 할인과 22만 원 상당 추가 기프트를, 랑콤은 12만원 상당 디럭스 샘플과 파우치 증정을 준비했다.

트렌드뷰티 라인업으로는 ▲시세이도 프로페셔널 ▲정샘물 ▲아벤느 ▲라로슈포제 ▲에뛰드 ▲아비노 ▲3CE ▲에스쁘아 ▲아비브 ▲토리든이 참여한다. ▲아벤느는 최대 64% 할인과 미스트 본품 증정 ▲토리든은 최대 50% 할인과 모델링팩 증정 ▲3CE는 최대 40% 할인과 3만원 이상 구매 시 미니 립틴트를 구성했다.

(사진=롯데온)

2026년 라이징 브랜드도 함께 공개된다. 프라다 뷰티는 연중 최대 구성으로 구매 고객에게 미니쿠션 및 바나나 립 파우치를 제공하며 구찌뷰티는 홀리데이 프래그런스와 메이크업 단독 세트를 선보인다. 샹테카이는 홀리데이 컬렉션 중심으로 단독 혜택을 마련했다. 더하르나이·비노트·플루브아 등 신규 브랜드도 연말 패키지와 쿠폰 혜택을 운영한다.

롯데온만의 구매 사은 행사도 진행한다. 행사 기간 동안 백화점 단일 브랜드 20만원 이상 구매 또는 트렌드뷰티 단일 브랜드 7만원 이상 구매 시 롯데온이 제작한 뷰티 어드벤트 캘린더를 만나볼 수 있다. 브랜드별 리미티드 구성으로 인기 상품을 중심으로 제작된 특별 패키지다.

김다솜 롯데온 버티컬마케팅팀장은 “올 한 해 동안 고객이 꾸준히 선택한 뷰티 브랜드를 중심으로 연말만의 특별 구성을 준비했다”고 말했다.