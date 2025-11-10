롯데온, NPB 브랜드 ‘트윈웨일’ 선보여…글로우 케어 시장 공략

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온이 오는 19일까지 자체 뷰티 브랜드 ‘트윈웨일’ 출시 기념 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 브랜드는 대규모 뷰티 기획전 ‘뷰세라(뷰티 세일 라인업)’ 기간에 맞춰 공개되는 롯데온의 두 번째 NPB(공동기획브랜드) 제품이다.

트윈웨일은 롯데온과 파트너사가 공동 기획해 선보이는 NPB 제품으로 ‘차오르는 탱탱광의 끝판왕’이라는 콘셉트로 글로우 케어 라인을 중심으로 구성됐다. 수분과 보습, 그리고 투명하게 빛나는 피부 표현에 초점을 맞춰, 자극 없이 건강한 피부를 추구하는 MZ세대 소비자층을 겨냥했다.

롯데온이 트윈웨일를 출시한다. (제공=롯데온)

롯데온은 기초·메이크업 카테고리 중 글로우·광채 항목이 가장 큰 성장세를 보이는 것에 주목해 글로우 세럼을 기획했다. 입술 보습과 광채를 모두 챙길 수 있는 립 잼 제품을 함께 출시해 최근 트렌드인 도톰한 립 메이크업 수요를 반영했다는 설명이다.

‘글로우 콜라겐 세럼’은 광채 수분층과 오일 캡슐층이 최적의 비율로 배합된 이중 포뮬러 제품으로 볼륨감 있는 광채 효과를 느낄 수 있다.

‘글로우 펩타이드 립 잼’은 12종 펩타이드 컴플렉스와 식물유래 오일을 함유한 고보습 립 케어 제품이다.

트윈웨일 출시를 기념해 오는 19일까지 추가 혜택을 제공한다. 글로우 콜라겐 세럼과 글로우 펩타이드 립 잼을 최대 67% 할인된 가격에 판매한다. 1만원 이상 구매 시 최대 1만원을 할인받을 수 있는 5% 중복 쿠폰도 제공한다. 선착순 100명에게 스타벅스 기프티콘을 증정하며, 제품별로 빵아 파우치·립밤 인형 키링(랜덤 6종) 등 사은품도 준비했다.

같은 기간 진행되는 뷰세라의 2주차 행사는 트렌드 뷰티 브랜드 중심의 프로모션이 열린다. 에스트라, 정샘물, 아비브, 센텔리안, 아비노 등이 참여하며, 매일 1개의 브랜드가 최대 혜택을 선보이는 ‘원브랜드 뷰티 페스타’도 릴레이로 진행된다.

또 백화점 뷰티 최대 5만원 할인이 가능한 11% 장바구니 쿠폰과 트렌드 뷰티 최대 1만원 할인이 가능한 17% 중복쿠폰을 매일 오전 10시 선착순으로 발급한다. 2주 차 전용 15%, 13% 중복 쿠폰도 준비했다.

김다솜 롯데온 버티컬마케팅팀장은 “트윈웨일은 NPB 프로젝트를 통해 탄생한 뷰티 브랜드로 MZ세대가 좋아하는 광채와 보습을 동시에 담아냈다”며 “자신만의 개성을 중시하며 트렌드와 실용성을 동시에 추구하는 20·30 여성 고객에게 제격인 트윈웨일을 뷰세라 기간 동안 특별한 혜택으로 만나보시길 바란다”고 말했다.