피부톤 따라 화면 달라져…롯데온, 맞춤형 뷰티 탐색 앱 ‘트위즈’ 출시

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온이 AI(인공지능) 추천 기술과 SNS 트렌드 분석 기능을 결합한 개인 맞춤형 뷰티 탐색 앱 ‘트위즈(twiz)’를 출시한다고 12일 밝혔다.

오는 13일 공개되는 트위즈는 독립적인 애플리케이션으로, 롯데온의 뷰티 버티컬 사업 확대와 함께 MZ세대 여성 고객을 타깃으로 한 신규 고객 풀 확보를 위해 기획됐다.

앱 이름 ‘트위즈(twiz)’는 뷰티 도구인 ‘트위저(tweezers)’에서 영감을 받아 탄생했으며 방대한 뷰티 정보 속에서 꼭 필요한 콘텐츠만을 선별해 제공하겠다는 의미다.

트위즈(twiz), SNS 트렌드 기반 콘텐츠 추천. (제공=롯데온)

트위즈의 가장 큰 특징은 사용자 맞춤형 인터페이스다. 사용자가 설정한 뷰티 프로필(피부톤, 피부타입 등)에 따라, 홈 화면의 컬러와 추천 키워드가 실시간으로 변화하는 개인화 UI(사용자 인터페이스)를 제공한다.

예를 들어 봄 웜톤 이용자에게는 코랄 컬러 중심의 화면과 제품이, 여름 쿨톤 이용자에게는 라이트 블루 톤의 맞춤 콘텐츠가 제공된다. 상품 페이지에서는 프로필 정보에 따라 상품별 적합도 점수가 표시돼 사용자에게 맞는 제품을 한눈에 비교하고 선택할 수 있다.

실시간 SNS 트렌드 탐색 기능도 갖췄다. SNS에서 주목받는 인기 게시물, 영상, 급상승 키워드를 AI 기술로 분석해 사용자 관심사와 결합한 뷰티 콘텐츠와 상품을 추천한다.

현재 트위즈는 탐색 중심 앱으로 사용자가 관심 상품을 클릭하면 롯데온으로 자동 연결돼 구매로 이어지도록 설계됐다. 향후에는 브랜드 광고 상품 개발과 신진 뷰티 브랜드와의 협업을 통해 트위즈만의 독립적인 수익 모델 확보를 추진할 계획이다.

황형서 롯데온 마케팅부문장은 “트위즈는 AI 기반의 개인화 탐색 기능을 통해, 뷰티에 진심인 MZ세대의 니즈를 정조준한 서비스”라며 “앞으로는 신진 뷰티 브랜드와의 협업을 확대하는 등 차별화된 고객 경험을 제공할 예정”이라고 말했다.