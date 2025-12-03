고물가·경기침체에 가전제품도 고쳐 쓴다... 소모품 시장 급성장

국내 가전 시장의 트렌드가 고물가와 경기침체 영향을 받아 '구매'에서 '관리'로 이동하고 있다. 소비자들이 고장나거나 오래된 가전제품을 새로 사는 대신 교체 가능한 소모품이나 부속품을 교체하며 고쳐쓰는 방향으로 전환하고 있다.

3일 커넥트웨이브 가격비교서비스 다나와에 따르면, 전기밥솥 카테고리에서 내솥·고무패킹 등 소모품이 차지하는 판매량 비중이 2021년(10.5%) 대비 2.5배 급증했다. 공기청정기 카테고리에서도 본품이 아닌 필터 비중이 28.3%까지 올라갔다.

공기청정기 내장 필터. 주기적 교체가 필요하다. (사진=지디넷코리아)

다나와 관계자는 "자체 집계 결과에 따르면 최근 4년간 전기밥솥 부속품 평균 구매단가는 34%(2만 2천 원→3만 원), 공기청정기 필터 평균 단가는 15% 올랐다. 소모품 수요는 늘었지만 소비자 부담은 늘어났다"고 설명했다.

연도별 전기밥솥/공기청정기 카테고리 내 소모품 판매 비율 추이. (자료=다나와)

이어 "가전제품 부속품은 제조사별, 연식별로 파편화된 복잡한 모델명 체계 등으로 과거보다 복잡해졌다. 소비자들이 복잡한 호환성 확인 과정 없이 합리적으로 제품을 관리할 수 있도록 최근 '소모품 다나와' 서비스를 시작했다"고 밝혔다.

'소모품 다나와'는 가전제품의 모델명만 입력하면 호환되는 필터, 배터리, 부속품 등을 자동으로 찾아주고 최저가 정보도 동시에 제공한다. 다나와는 오는 7일까지 보유 가전제품을 등록하면 추첨을 통해 경품을 증정하는 행사도 함께 진행한다.