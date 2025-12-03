'미래시' 김형섭 AD "AGF에서 3D로 구현된 '혈라' 감성 선보일 것"

스마일게이트가 퍼블리싱하고 컨트롤나인이 개발 중인 신작 '미래시: 보이지 않는 미래(이하 미래시)'가 '혈라' 김형섭 아트 디렉터(AD)의 신규 프로젝트로 주목받고 있다. '데스티니 차일드', '승리의 여신: 니케' 등을 통해 독보적인 화풍을 구축해 온 김형섭 AD는 이번 작품에서 자신의 2D 일러스트 스타일을 3D 그래픽으로 온전히 구현하는 데 주력하고 있다.

3일 김 AD는 지디넷코리아와의 인터뷰를 통해 "제 스타일은 리얼해 보이지만 사실은 2D스럽게 보이는 렌더링"이라며 "완전한 PBR(물리 기반 렌더링)이나 툰 스타일과는 달라 양감 표현의 기반을 잡는 것을 가장 중요하게 보고 있다"고 밝혔다.

특유의 '꾸덕한' 피부 질감과 압도적인 신체 비례를 언리얼 엔진 5 기반의 3D 환경에 이식하기 위한 고민이다.

컨트롤나인 '혈라' 김형섭 AD.

김 AD의 캐릭터는 볼륨감 넘치는 체형과 대비되는 앳된 얼굴이 특징이다. 그는 "얼굴 조형 역시 일반적인 서브컬처 스타일과는 다른 지점이 많아 모델링에서 계속 다듬어 나가고 있다"며 "피부 톤은 쿨톤을 베이스로 하되, 다양한 조명 상태에서도 예쁘게 보일 수 있도록 컬러를 직관적으로 제어하는 방향으로 개발 중"이라고 설명했다.

사실적인 신체 묘사에 대한 고집도 드러냈다. 공개된 캐릭터 '엔데'의 허벅지 스트랩이 살을 파고드는 묘사에 대해 그는 "신체의 근거 있는 표현들에 많은 공을 들이고 있다"며 "겨드랑이가 접히거나 다리를 굽혔을 때 무릎과 종아리의 변화 등 디테일을 살리기 위한 의도"라고 전했다.

(좌측부터)'미래시' 엔데, 티에리아, 이츠카.

실제로 그는 이번 작품에서 가장 공들인 '최애' 포인트로 무릎 묘사를 꼽으며 "다리의 굽힘 상태에 따라 달라지는 무릎의 묘사에 차등을 확실히 줬다"고 강조했다.

캐릭터 디자인에는 상반된 요소를 결합해 매력을 극대화했다. 수녀복과 라텍스 소재를 매치한 '티에리아'는 전투 사이보그 수녀라는 콘셉트에 관능미를 더했고, 갸루와 닌자를 결합한 '이츠카'는 이질적인 요소 간의 디자인 밸런스를 맞추는 데 집중했다.

게임의 핵심 소재인 '타임 트립'과 '뒤틀린 인과'라는 추상적 개념은 시각적 장치로 풀어냈다. 김 AD는 "세계수라는 중심 설정을 토대로 '나무' 요소를 통해 시간 개념을 표현했다"며 "서로 다른 시대의 아이템을 매칭하는 '크로스 에라(Cross Era)' 개념으로 시공간의 도약을 시각화했다"고 설명했다.

전투 연출에서는 '가시성'과 '심미성'을 동시에 잡았다. 그는 "이펙트의 볼륨과 파티클 숫자를 조절해 전장 상황을 파악하기 쉽게 했다"며 "광원 효과에 의존하기보다 이펙트의 물성을 디테일하게 표현하고 선명한 색채를 사용해 2D적 감성을 녹여냈다"고 밝혔다.

스마일게이트 '미래시: 보이지 않는 미래'.

육감적인 체형 묘사가 대중성 확보에 걸림돌이 되지 않겠느냐는 질문에 김 AD는 자신감을 보였다. 그는 "육덕한 체형에 대한 수요는 코어(매니아)를 넘어 굉장히 메이저한 수준"이라며 "캐릭터별로 체형을 구분함으로써 (대중성과 개성을) 양립할 수 있다"고 답했다.

'미래시'는 이번 'AGF 2025' 참가를 통해 한국 이용자들에게 게임을 처음으로 선보일 예정이다.

김 AD는 "이번 AGF에서는 아직 3D 모델링 개선이 된 버전을 선보이지 못하지만 향후 지속적인 개선이 있을 예정"이라며 "저희가 준비한 '혈라' 특유의 2D 원화가 3D로 완벽하게 재현된 모습을 보여드리고자 노력하고 있다"고 밝혔다.

이어 "이번 전시에서는 '미래시'만의 일러스트 스타일이 여러분께 매력적으로 다가갈 수 있기를 기대하고 있다"며 "아직 비주얼적으로 더 개선해야 할 점이 많지만, 조만간 여러분의 기대에 부응할만한 소식들을 자주 들려드리겠다"고 덧붙였다.