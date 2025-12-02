한국데이터산업진흥원, '데이터 문제해결은행' 성공 완료

한국데이터산업진흥원(K-DATA)은 중소·소상공인의 경영 애로를 데이터 기반으로 해결하는 ‘데이터 문제해결은행 맞춤지원 사업’이 올해 운영을 성공적으로 완료했다고 2일 밝혔다.

‘데이터 문제해결은행 맞춤지원 사업’은 기업별 문제를 데이터 관점에서 진단하고, 문제해결에 필요한 기업 역량 강화와 데이터 활용 실습을 제공하는 실전형 데이터 활용 지원 프로그램이다. 데이터 활용 경험이 부족한 기업도 전문가와 함께 문제 정의, 데이터 분석과 활용까지 전 과정을 수행하며 지원 성과가 실제 현장으로 이어지도록 지원한다.

2025년도 맞춤지원 사업은 지난 6월 사업 공모(경쟁률 3.25:1)를 통해 총 367개 기업을 선정해 11월 말까지 데이터 활용 기초 및 AI기술 업무 활용방안 등 기업의 디지털 역량 강화와 품질 개선, 고객 예측 등 다양한 현안 해결을 지원했다. 이를 통해 기업들은 전문가와 함께 기업 현안 해결을 위한 맞춤형 데이터레시피(요리 레시피처럼 특정 활용사례를 활용데이터, 분석모델 및 분석 방법, 절차 등 데이터 분석 측면에서 상세히 기술한 분석 가이드라인)를 개발하고, 이를 현장에 적용하고 활용하기 위한 기반을 마련했다.

한편, 2024년 참여기업들은 올해에도 전년도 성과를 기반으로 데이터 활용을 지속·확장하고 있는 것으로 확인됐다. 특히, 전년도 우수기업인 원인터내셔널은 맞춤 지원을 통해 휠체어 등 이동보조기기 사용자를 위한 출입문 자동 개폐 솔루션을 데이터 기반으로 고도화해 작년 매출을 15% 높였으며, 올해에도 두 배 이상의 매출 성장, 해외 수출 계약 체결 등 가시적인 성과를 이어가고 있다.

또다른 우수기업인 청각장애인생애지원센터는 2024년 맞춤지원을 통해 음성 데이터의 학습 데이터 변환과 텍스트 분석에 디지털 전환을 이뤄 청각 재활 컨텐츠 개발 소요시간의 80%를 절감하는 등 획기적인 발전을 이뤘다. 이를 바탕으로 비대면 청능언어재활 시장에서 선도적 입지를 굳혔다고 답한 센터는 올해에도 전년 대비 40% 이상 매출 확대를 기대하고 있다고 밝혔다.

특히 이들 사례에서 주목할 점은 단순한 서비스 개발 성과를 넘어, 데이터 활용에 대한 기업 문화가 한층 성숙해졌다는 점이다. 맞춤지원 이후 데이터 분석과 활용을 의사결정 과정에 자연스럽게 적용하고, 분석 도구를 적극 활용하는 문화가 확산되고 있는 것으로 나타났다. 이러한 참여기업 변화는 맞춤지원 프로그램이 단기 성과뿐만 아니라 기업의 지속 가능한 데이터 활용 체계 구축에 실질적인 도움을 주고 있음을 보여준다.

양재수 한국데이터산업진흥원장은 “데이터 문제해결은행 사업은 중소·소상공인이 실제 경영 현장에서 데이터를 활용해 성과를 창출하도록 지원하고 있다”며 “앞으로도 기업 규모와 역량에 관계없이 누구나 데이터를 기반으로 성장할 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.