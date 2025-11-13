데이터산업진흥원 "2026년 데이터 바우처 공급기업 신청하세요"

한국데이터산업진흥원(원장 양재수, 이하 K-DATA)은 데이터 기반 혁신 생태계 조성을 이끌 ‘2026년 데이터바우처 지원사업’ 공급기업을 다음달 11일까지 모집한다고 13일 밝혔다.

'데이터바우처 지원사업'은 중소기업, 소상공인, 예비 창업자 등을 대상으로 데이터 상품 또는 활용 서비스를 지원함으로써 데이터 거래 활성화를 목표로 2019년부터 추진했다. 올해는 4699개 수요기업이 신청해 역대 최고 경쟁률(10.2:1)을 기록했다. 이 중 460개 기업이 최종 선정, 데이터 전 단계에 걸친 맞춤형 지원을 받고 있다.

데이터바우처 지원사업은 데이터 활용 모든 단계(기획·설계, 수집·생성, 가공, 분석·활용)를 아우르는 통합 바우처 형식으로 운영하고 있으며, 이를 통해 수요기업은 필요한 데이터 상품과 활용 서비스를 필요에 맞게 조합해 사용할 수 있다.

'2026년 공급기업' 모집은 이러한 통합 바우처 체계를 기반으로, 수요기업에게 다양한 데이터 상품과 활용 서비스를 제공할 공급기업을 발굴하고 등록하기 위해 추진된다.

모집 대상은 데이터 상품을 판매하거나 데이터 활용 서비스를 제공할 수 있는 국내 기업, 기관, 공공기관, 연구소, 학교 등으로 '데이터산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법' 제16조에 따라 데이터사업자 신고를 완료한 경우에 한 해 신청할 수 있다.

올해 공급기업은 자격 만료(‘25.12.31)가 예정돼 있어 ’26년 데이터바우처 지원사업에 참여하기 위해서는 본 공모 기간에 반드시 신청해야 한다. 공급기업 등록은 제출된 사업수행계획서와 서류를 기반으로 적격성 검토와 전문 평가위원회 심사를 거쳐 이뤄진다.

관련기사

신청은 데이터바우처 사업관리시스템(https://kdata.or.kr/pms)을 통해 가능하다. 공모안내서에 명시된 절차에 따라 접수하면 된다. 세부 내용은 모집 안내서를 통해 확인할 수 있다. 문의는 데이터바우처 지원사업 고객센터(1833-2246)나 데이터바우처 사업관리시스템 공지사항 및 1:1 문의 게시판을 통해 가능하다.

K-DATA 양재수 원장은 “공급기업은 데이터 기술 발전과 산업 혁신을 이끄는 핵심 축”이라며 “역량 있고 도전적인 기업들이 많이 참여해 대한민국 데이터 산업의 새로운 성장을 함께 만들어 나가길 기대한다”고 말했다.