[부고]이준구(큐노바 대표·KAIST 교수) 모친상
부음
입력 :2025/12/02 20:31
박희범 기자
▲이준구(큐노바 대표·KAIST 교수)씨 모친상=2일, 고려대학교의료원 안암병원장례식장 205호실, 발인 4일
.
02-927-4404
박희범 기자
hbpark@zdnet.co.kr
큐노바
