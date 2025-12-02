[부고]이준구(큐노바 대표·KAIST 교수) 모친상

▲이준구(큐노바 대표·KAIST 교수)씨 모친상=2일, 고려대학교의료원 안암병원장례식장 205호실, 발인 4일02-927-4404

