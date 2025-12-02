CJ온스타일, 2025 ‘AI CON’ 열어...AI 혁신 사례 조망

CJ온스타일은 지난 1일 서울 방배동 CJ ENM 커머스부문 사옥에서 사내 AI 컨퍼런스 ‘AI CON’을 개최했다고 2일 밝혔다. 첫 행사임에도 수백 명의 임직원과 글로벌 AI 리더들이 참석해, 고객의 쇼핑 맥락을 AI로 읽고 커머스 전 과정에 내재화하는 ‘AI 네이티브’ 전환의 신호탄을 쐈다.

이선영 CJ ENM 커머스부문 대표를 비롯한 주요 경영진이 행사에 참석했으며, OpenAI 코리아·구글 코리아·NNT·EY컨설팅 등 글로벌 AI 리더들이 연사로 참여해 AI가 가져올 커머스 생태계 변화와 콘텐츠 커머스의 확장 가능성을 전망했다.

프로그램은 ▲생성형 AI가 가져올 커머스 생태계 변화 ▲데이터 기반 AI 마케팅 전략 ▲현업 실무진의 실제 AI 적용 사례 등 총 3개 세션으로 구성됐다. 기술 트렌드부터 실무 적용까지 CJ온스타일의 AI 도입 전 과정을 폭넓게 다뤘다.

CJ온스타일이 지난 1일 사내 AI 컨퍼런스 ‘AI CON(에이아이콘)’ 개최

도입 세션에서는 라이브 방송 콘텐츠 제작부터 모바일 앱 고객 경험까지 커머스 전 영역에서 실행 중인 AI 혁신 사례가 소개됐다. CJ온스타일은 콘텐츠 제작·운영 역량에 AI를 결합해 고객과 상품을 보다 효과적으로 연결하는 ‘콘텐츠 기반 AI 커머스’ 경쟁력을 강화하고 있다.

이어 올해 초부터 고도화 중인 ‘AI 콘텐츠팩토리’ 체계도 강조했다. 현재 CJ온스타일은 고객 데이터를 AI로 분석해 전환율이 높은 영상 시나리오를 설계하고, 모바일 라이브·숏폼 콘텐츠를 자동 생성하는 기술을 적용 중이다. 앞서 AI 패션 쇼케이스, AI·XR 모바일 라이브, AI 챗봇 ‘AiON’, 파트너사 AI 데이터 플랫폼 등을 선보이며 실행 성과를 축적했다.

CJ온스타일은 이러한 실행 기반 위에 AI 업무 환경을 확장하고, 콘텐츠·마케팅·고객 경험을 유기적으로 연결하는 ‘영상 중심 AI 콘텐츠 커머스 플랫폼’ 으로의 진화를 단계적으로 추진한다는 계획이다.

CJ온스타일 관계자는 “과거의 커머스가 더 많은 상품을 더 싸게 보여주는 경쟁이었다면, AI 시대는 고객의 맥락을 가장 정확히 이해하고 최적의 순간에 연결하는 것이 핵심”이라며 “이번 AI CON은 전사 AI 네이티브 전환을 알리는 출발점으로, 축적해온 역량을 기반으로 고객의 시간을 점유하는 새로운 커머스 패러다임을 만들 것”이라고 말했다.