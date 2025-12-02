박대준 쿠팡 대표 "해킹 사태 끝까지 책임 다 하겠다"

박대준 쿠팡 대표가 개인정보 유출 사고와 관련 "사태가 수습될 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다"고 밝혔다.
박 대표는 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 긴급 현안질의에서 이훈기 더불어민주당 의원의 지적에 이같이 말했다.
이 의원은 "이런 큰 사고가 나고 가입자들에게 안내와 사과를 하려면 명확히 해야하는데 유출이 아닌 노출이라는 표현을 썼다"고 꼬집었다.
이에 박 대표는 "저희가 생각이 좀 부족했던 것 같다"고 인정했다.
또 "김범석 쿠팡 의장이 직접 사과할 의향이 없냐"는 질문에는 "한국 법인에서 벌어진 일이고 제 책임하에 있기 때문에 제가 다시 한번 사과말씀을 드리고 싶다"고 답했다.
이 의원이 "국민들은 김 의장이 직접 사과하는 것을 바라고 있다"고 하자 박 대표는 "제가 지금 현재 이 사건에 대해서 전체 책임을 지고 있고 제가 한국법인의 대표로서 끝까지 책임을 지고 사태가 수습될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 약속했다.
이어 박정훈 국민의힘 의원은 2차 피해 가능성을 물었다. 그러자 박 대표는 "아직까지 2차 피해는 없는 것으로 안다"고 말했다.