박대준 쿠팡 대표 "해킹 사태 끝까지 책임 다 하겠다"

박대준 쿠팡 대표가 개인정보 유출 사고와 관련 "사태가 수습될 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다"고 밝혔다.

박 대표는 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 긴급 현안질의에서 이훈기 더불어민주당 의원의 지적에 이같이 말했다.

이 의원은 "이런 큰 사고가 나고 가입자들에게 안내와 사과를 하려면 명확히 해야하는데 유출이 아닌 노출이라는 표현을 썼다"고 꼬집었다.

박대준 쿠팡 대표이사가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 과학기술정보방송통신위원회 제18차 전체회의에 출석해 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 고개숙여 사과하고 있다. 2025.12.2/뉴스1

이에 박 대표는 "저희가 생각이 좀 부족했던 것 같다"고 인정했다.

또 "김범석 쿠팡 의장이 직접 사과할 의향이 없냐"는 질문에는 "한국 법인에서 벌어진 일이고 제 책임하에 있기 때문에 제가 다시 한번 사과말씀을 드리고 싶다"고 답했다.

이 의원이 "국민들은 김 의장이 직접 사과하는 것을 바라고 있다"고 하자 박 대표는 "제가 지금 현재 이 사건에 대해서 전체 책임을 지고 있고 제가 한국법인의 대표로서 끝까지 책임을 지고 사태가 수습될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 약속했다.

이어 박정훈 국민의힘 의원은 2차 피해 가능성을 물었다. 그러자 박 대표는 "아직까지 2차 피해는 없는 것으로 안다"고 말했다.