박대준 쿠팡 "수사선상 오른 중국 직원은 인증 시스템 개발자"

박대준 쿠팡 대표가 가입자 개인정보 유출 사건 관련해 수사 선상에 오른 퇴사한 중국 국적 직원에 대해 "인증 시스템을 만드는 개발자였다"고 설명했다.

박 대표는 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 현안보고에서 신성범 국민의힘 의원의 질문에 이같이 답했다.

박 대표는 개발팀 구성 관련 질의에 “개발 조직은 한 사람이 모든 역할을 맡는 구조가 아니다”라며 “여러 개발자가 팀을 이뤄 기능을 분담하고 있다”고 말했다. 다만 “수사 중인 사안이라 구체적인 역할과 책임 범위에 대해서는 언급하기 어렵다”고 덧붙였다.

박대준 쿠팡 대표이사와 브랫 매티스 쿠팡 최고 정보 보호 책임자(CISO)가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 개인정보 유출 사고 관련 현안질의에 출석해 있다. (사진=뉴시스)

이준석 개혁신당 의원은 개인정보 유출자가 조선족인지 중국인인지 물었다. 쿠팡에서 유출된 정보가 보이스피싱에 쓰일 수 있어, 유출자가 정보를 범죄조직에 팔았는지 여부를 알기 위해서 질의한다고 하면서다.

박 대표는 “현재 수사가 진행 중”이라며 말을 아꼈다.

이어 이 의원이 “범죄 조직으로 넘어갔다고 볼만한 피해사례 등 근거가 지금 현재 있느냐”고 묻자 박 대표는 “아직까지는 없는 것으로 파악하고 있다”고 답했다.

브랜 메티스 쿠팡 정보보호최고책임자(CISO) 또한 말을 아끼며 "현재 경찰 조사가 진행 중이기 때문에 답변드릴 수 없는 점 양해해 달라”고 말했다.