넥슨, '퍼스트 디센던트' 2026년 상반기 로드맵 공개

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 2일 자회사 넥슨게임즈(대표 박용현)에서 개발한 루트슈터 게임 ‘퍼스트 디센던트(The First Descendant)’의 2026년 상반기 로드맵을 공개했다고 밝혔다.

‘퍼스트 디센던트’ 공식 유튜브 채널을 통해 개발진 라이브 방송을 진행하였으며, 넥슨게임즈 이범준 총괄PD, 주민석 디렉터가 출연해 2026년 상반기 로드맵을 발표하고 오는 오는 4일 업데이트 예정인 신규 콘텐츠도 소개했다.

먼저 신규 콘텐츠를 순차적으로 추가해 플레이 경험을 확장한다. 내년 1월에는 게임 내 재화를 수급할 수 있는 신규 필드 ‘균열 추적’을 업데이트해 새로운 플레이 동기를 제공한다. 2월에는 신규 계승자(캐릭터) ‘다이아’를 비롯해 신규 던전 ‘해저 기지’, ‘군단 실험실’을 선보이며, 5월에는 신규 모드 ‘격돌 모드’를 추가한다. ‘격돌 모드’는 4인이 팀을 이뤄 계속해서 강력해지는 적들과 싸우는 엔드 콘텐츠로, 자원을 활용해 터렛 등을 배치하는 등 색다른 전투를 경험할 수 있다.

넥슨 퍼스트 디센던트 2026년 상반기 로드맵.

이와 함께 다양한 개선사항을 적용해 게임 완성도를 강화한다. 2월에는 필요한 아이템을 선정하고 주어지는 미션을 완료하면 보상을 얻을 수 있는 ‘작전 지령 시스템’과 콘텐츠 현황을 확인할 수 있는 ‘계승자 임무 현황판’을 도입하고, 성장 시스템인 ‘아르케 조율’에서 추가 효과를 얻을 수 있는 ‘변이세포 시스템’도 개선한다. 5월에는 ‘어려움’ 구간 아이템 획득 경험 전반을 개편해 새로운 플레이 순환 구조를 정립할 예정이다. 시즌3 네 번째 에피소드 후반에는 ‘어려움 요격전’을 개편해 다양한 난도의 엔드 콘텐츠도 새롭게 선보인다.

내년 여름 예정된 시즌4에서는 침략자 ‘카렐’과 맞서는 최종 스토리와 이에 어울리는 ‘메가던전’ 선보이며, 신규 던전 시스템을 적용해 도전의 재미를 제공한다. 또한 무기 시스템을 직관적으로 개선하고 아이템 획득 중심으로 재편한 초월 등급 신규 무기를 출시해 새로운 경험을 선사한다.

한편, 오는 4일에는 신규 계승자로 ‘얼티밋 유진’과 ‘유진’의 계승자 스토리를 추가한다. ‘얼티밋 유진’은 지원가 ‘유진’의 고성능 버전으로, 자신의 체력을 소모해 적에게 피해를 주고, 능력치를 강화하거나 적을 약화시키며 체력을 회복하는 새로운 전투 스타일의 ‘전투 프로토콜’, 지원 역할을 수행할수록 공격 성능이 강화되는 ‘전쟁의 군위관’ 모듈이 특징이다.

같은 날 신규 던전 ‘금지된 성소’도 추가한다. ‘금지된 성소’는 초대형 필드 ‘엑시온’에 위치해 다양한 몬스터들이 동시에 등장하는 것이 특징으로, ‘침투 작전’ 메뉴를 통해 진입할 수 있다. 독성 스킬을 구사하는 신규 보스 ‘남겨진 융합체’가 등장하며, 처치 시 ‘얼티밋 유진 도면’과 신규 ‘트리거 모듈’, ‘선각자 모듈’을 획득할 수 있다.

이 밖에도 방어 능력에 특화된 계승자 ‘에이잭스’를 개선한다. 방어와 공격 플레이를 동시에 강화하며, 스킬 ‘모듈’ 개편을 통해 다채로운 플레이가 가능해진다. 무기 3종의 개편도 진행된다. ‘진짜 끝내주는 방화’는 화염 속성과 지속 피해 스킬 사용 시 스킬 위력을 높여주는 효과가 추가되고, ‘떨어진 희망’은 독 속성과 지면 지속 스킬을 사용하는 계승자가 사용 시 더욱 높은 성능이 발휘될 수 있도록 고유 효과를 수정하며, ‘군락지배자’도 고유 효과와 성능을 개선한다. 이 외에도 계승자 능력치를 향상시키는 ‘선각자 모듈’의 개인간 거래도 가능해진다.