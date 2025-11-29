"생활 콘텐츠 대격변"…넥슨 '마비노기', 2025 겨울 쇼케이스 'NEW LIFE' 개최

넥슨은 29일 서울 마포구 WDG 스튜디오 홍대에서 온라인게임 '마비노기'의 2025 겨울 쇼케이스 'NEW LIFE'를 개최하고, 신규 메인스트림 G28 '황혼의 잔허'를 포함한 대규모 겨울 업데이트 계획을 발표했다.

이날 행사에서는 메인스트림 외에도 생활 콘텐츠의 전면적인 시스템 개편과 신규 아르카나 2종, 편의성 개선안이 상세히 공개됐다.

먼저 올겨울 업데이트의 핵심인 신규 메인스트림 G28 '황혼의 잔허'가 공개됐다. 이번 스토리는 지난 G27 이후 1년 만에 추가되는 신규 메인스트림으로, 에린 전역에서 신수가 증식하고 사람들이 사라지는 이변 속에서 밀레시안(이용자)과 샛바람 용병단이 신규 지역 '고리아스'로 이동해 겪는 모험을 다룬다.

마비노기 2025 겨울쇼케이스 'NEW LIFE'.

기계 도시 콘셉트의 고리아스에서는 기계 장치 주민인 포인셰, 키리아가 등장하며, 과거 티르 코네일을 구한 성 아델리아와 관련된 서사가 전개될 예정이다.

이번 업데이트의 또 다른 축인 생활 콘텐츠는 '시즌제' 도입을 골자로 대폭 개편된다. 넥슨은 채집, 제작, 납품, 교역 등을 아우르는 6개월 단위의 시즌제를 도입하고, '생활 협회'를 신설한다. 이용자는 협회를 통해 납품 퀘스트를 수행하고 '시즌 생활 레벨'을 올려 전문 효과를 강화할 수 있다.

기존 '탈틴 농장'은 인스턴스 공간으로 리뉴얼된다. 이용자는 이곳에서 날씨와 계절 변화, 서리꾼 등장 등 다양한 이벤트를 겪으며 농작물을 관리하게 된다.

또한, 시간 제한이 있는 '희귀 채집물'이 필드에 등장하고, 아이템의 정보를 한눈에 볼 수 있는 '아이템 사전'도 추가된다. 전문 분야별 랭킹 시스템인 '명장' 기능도 도입되어 금속가공, 의류제작 등 5개 분야에서 명장 등급을 달성하면 높은 혜택을 받을 수 있다.

이용자 편의성 강화를 위한 개선안도 발표됐다. 그동안 유료로 제공되던 '추가 장비 슬롯 이용권'이 전면 무료화되며, 최대 슬롯 개수도 20개로 확장된다. 전투 직관성을 높이기 위해 디버프 효과는 ▲물리 방어/보호 감소 ▲마법 방어/보호 감소 ▲대미지 증폭 등 3가지 유형으로 간소화된다.

넥슨 최동민 '마비노기' 디렉터.

또한, '미스틱 아틀리에'는 시즌2로 개편되어 재단 비용 감소 및 의상 승급 기능이 추가되고, '빛나는 구슬 던전' 번들 투입 기능, '소울 스트림 보관함' 확장 등도 적용된다.

전투의 재미를 더할 신규 아르카나 2종도 올겨울 업데이트된다. 인형술과 음악 재능을 조합한 '멜로딕 퍼피티어'는 아이돌 지망생 NPC '글로리'를 통해, 격투술과 근접 전투 재능을 결합한 '퓨리 파이터'는 방랑자 NPC '아테르'를 통해 습득할 수 있다.

이 밖에도 쇼케이스에서는 언리얼 엔진 교체 프로젝트 '마비노기 이터니티'의 개발 현황을 담은 영상이 공개됐으며, '불완전한 글라스 기브넨'의 전투 모션을 통해 개발 진척 상황을 알렸다.

한편, 넥슨은 이번 업데이트를 기념해 '피버 시즌' 이벤트를 통해 '퍼거시우스 무기' 등을 지원하며, 겨울 스포츠 미니게임을 즐길 수 있는 '대운동회 이벤트' 등을 진행한다. 사전 등록은 29일부터 12월 10일까지 진행되며 참여자에게는 파트너 캐릭터 선택 상자 등이 지급된다.