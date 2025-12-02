日서 출시되는 인간 세탁기 "세정 기술 핵심은 미세 기포"

1970년 오사카 박람회에서 미래 기술로 소개됐던 이른바 ‘인간 세탁기’가 일본에서 곧 출시될 예정이다. 과학전문매체 뉴아틀라스는 1일(현지시간) 일본 기업 ‘사이언스’가 이 제품을 상용화해 50대 한정 판매한다고 보도했다.

가격은 6천만 엔, 우리 돈 약 5억 6천만원에 달한다. 이 인간 세탁기는 지난 3월 오사카·간사이 만국박람회(오사카 엑스포) 개막 행사에서 처음 공개돼 폭발적인 관심을 받은 바 있다.

1970년 처음 소개됐던 인간 세탁기가 현대 기술로 다시 탄생했다. (사진=사이언스)

1970년 인간세탁기, 현대 기술로 재탄생

사이언스가 개발한 이 제품은 누워 있기만 하면 전신 세정부터 건조까지 15분 만에 끝난다. 사용자의 등에 접촉하는 센서를 통해 생체 정보를 측정하고, 세정 뿐 아니라 웰빙까지 고려한 맞춤형 경험을 제공한다. 개인 맞춤형 이미지가 내부 벽에 투사되고, 사용자의 기분에 따라 실시간으로 수위가 조절된다.

사진=사이언스

회사 측은 브로셔를 통해 “’미래형 인간 세탁기'는 1970년 오사카 만국박람회에 전시돼 화제가 됐던 인간 세탁기를 현대 과학으로 재해석한 것”이라며, “신체 뿐 아니라 정신까지 정화하는 사회를 만드는 것이 목표"라고 밝혔다.

1970년대 산요전기가 처음 공개했던 인간형 세탁기는 사용자가 계란형 욕조에 앉으면 자동으로 뜨거운 물이 채워지고 초음파를 이용해 몸을 씻겨주는 방식으로 큰 주목을 받았다.

핵심은 미세 기포 시스템…효율적 세정이 가능

이번에 나온 것은 산요 제품과 외형은 비슷하나 핵심 기술은 한층 진화됐다. 그 중심에는 ‘미세 기포 시스템’이 있다. 눈에 보이지 않을 정도로 작은 기포를 활용해 세정력을 극대화하면서도 필요한 물의 양과 세척 시간을 크게 줄였다.

1970년대 처음 나왔던 산요의 인간 세탁기 (사진=일본 파나소닉 박물관)

회사 측은 미세 기포가 육안으로는 보이지 않고 모공 깊숙이 침투해 마치 스크럽을 한 것처럼 효과적으로 피부를 상쾌하게 해 준다고 설명했다.

또, "미세 기포는 분당 약 수㎝의 속도로 천천히 수면으로 올라간다”며, "많은 미세 기포가 음전하를 띠고 있는데, 이는 저희 연구 시설에서 확인된 사실이다. 반면 유기물은 양전하를 띠기 때문에 기포가 유기물에 달라붙었다가 떨어져 나와 유기물과 함께 수면으로 올라간다”고 회사 측은 설명했다.

사용자는 길이 2.5m, 높이 2.6m, 너비 1m의 욕조에 들어가 리클라이닝 시트에 앉은 후 뚜껑을 닫으면 음악과 영상, 미세 기포 세척이 시작된다. 회사 측은 이 제품이 단순히 효율성만을 고려한 것이 아니라, 마치 집에서 프라이빗하게 즐기는 개인 스파와 같은 경험을 제공한다고 설명했다.