워크데이, AI 플랫폼 확대로 두 자리 성장…구독 매출 전년비 14.6%↑

워크데이가 인공지능(AI) 기반 인사·재무 플랫폼 수요 증가에 힘입어 올해 3분기에 두 자릿수 성장을 이어갔다. 신사업과 AI 에이전트 포트폴리오 확장 효과가 실적 전반에서 나타난 결과다.

워크데이는 2026 회계연도 3분기 총매출이 24억3천200만 달러(약 3조5천700억원)로 전년 대비 12.6% 증가했다고 2일 밝혔다.

같은 기간 구독 매출은 22억4천400만 달러(약 3조2천900억원)로 14.6% 늘었다. 영업익은 2억5천900만 달러(약 3천800억원)로 매출의 10.7%를 차지했다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업익은 6억9천200만 달러(약 1조1천200억원)로 매출 대비 28.5%를 기록했다. 모두 전년 동기보다 개선된 수치다.

워크데이 기업 로고. (사진=워크데이)

수주 지표도 견조했다. 12개월 구독 매출 수주잔고는 82억1천만 달러로 17.6% 증가했고, 전체 구독 매출 수주잔고는 259억 6천만 달러로 17% 확대됐다. 이번 수치에는 3분기 중 마무리된 패러독스 인수 효과가 반영됐다.

이번 분기 현금흐름도 개선됐다. 영업활동 현금흐름은 5억 8천800만 달러로 전년 대비 증가했고, 잉여현금흐름은 5억5천만 달러로 늘었다. 워크데이는 같은 기간 약 340만 주를 8억300만 달러 규모로 자사주 매입했다.

워크데이는 대형 고객과의 계약 확장과 신규 고객 확보로 인해 견고한 실적을 기록했다고 밝혔다. 실제 후지 일렉트릭, 호시노 리조트, 켈리서비스, 매그넘 아이스크림컴퍼니 등 여러 고객을 새롭게 영입했고, 커먼스피릿 헬스, 코넬대학교, 노바티스 등 기존 고객과의 파트너십도 강화됐다.

또 연례 행사인 ‘워크데이 라이징’에서 일루미네이트 AI 에이전트, 워크데이 데이터 클라우드, 오픈 개발자 경험을 제공하는 워크데이 빌드, AI 기반 소비 모델인 플렉스 크레디츠를 공개하며 AI 중심 전략을 강화한 바 있다.

워크데이는 4분기 구독 매출을 23억5천500만 달러로 예상했다. 연간 기준 구독 매출 전망은 88억2천800만 달러로 14.4% 성장률을 제시했으며, 비일반회계기준 영업익률은 29% 수준을 유지할 것으로 내다봤다.

칼 에쉔바흐 워크데이 최고경영자(CEO)는 "우리 플랫폼 전반에서 강력한 모멘텀을 확인했다"며 "인사·재무·AI 에이전트를 하나의 신뢰할 수 있는 플랫폼에 통합해 고객 경쟁력을 높이고 있다"고 말했다.