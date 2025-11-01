워크데이, 한국 기업 78%가 AI 에이전트 도입

기업의 AI 에이전트 도입이 기술 중심에서 ‘신뢰와 거버넌스’ 중심으로 전환되고 있다.

국내 기업의 10곳 중 8곳이 이미 AI 에이전트를 도입 중이거나 도입 단계에 있으며 특히 재무 부문에서 가장 빠른 확산세를 보이고 있다.

워크데이(Workday)는글로벌 연구 보고서 ‘AI 에이전트 인 더 워크포스 스터디(AI Agents in the Workforce Study)’의 한국시장 결과를 31일 공개했다.

(사진=워크데이)

조사에 따르면국내 기업의 78%가 AI 에이전트를 초기 프로덕션(42%) 또는 롤아웃(36%) 단계에서 운영 중이며, AI가 이제 디지털 전환의 핵심 도구로 자리 잡은 것으로 나타났다.

특히 재무(Function) 부문에서는 83%의 기업이 이미 AI 에이전트를 활용하고 있으며, 향후 3년 내 67%가 재무 기획과 보고 등 전 영역으로 확대할 계획이다.

이번 조사에서 기업 경영진의 97%는 AI 에이전트가 생산성과 혁신, 직원 만족도 향상에 기여할 것으로 응답했다. 그러나 기술적 과제보다 윤리·거버넌스·규제 준수와 같은 신뢰 기반 관리가 더 중요한 전략적 요인으로 부상하고 있다.

응답자의 71%는 편향, 개인정보 보호, 법적 이슈 등을 포함한 윤리·거버넌스 과제를 최우선 고려 사항으로 꼽았으며, 기술적 장벽(11%)이나 재무적 제약(3%)보다 훨씬 높은 비중을 차지했다.

워크데이는 이러한 변화에 대응하기 위해 IT 부서가 손쉽게 맞춤화할 수 있는 사전 구축형 AI 에이전트 솔루션을 제시하고여기에 강력한 거버넌스 체계와 명확한 윤리 기준을 결합해야 한다고 강조했다.

실제로 조사 대상 기업의 40%는 완전한 자체 개발 대신 사전 구축형 AI 에이전트를 자사 환경에 맞게 수정·활용하고 있으며 이는 확장성과 보안을 동시에 확보할 수 있는 실용적 전략으로 평가됐다.

또한 79%의 기업은 IT 또는 기술 부서를 AI 에이전트 관리의 핵심 주체로 인식하고 있으며, 이는 맞춤형 운영과 보안·거버넌스가 균형을 이뤄야 함을 보여준다. 워크데이는 이러한 결과가 AI 도입의 다음 단계가 단순한 효율성 확보가 아니라, 신뢰를 기반으로 한 지속 가능한 운영 체계 구축임을 시사한다고 분석했다.

워크데이는 기업이 AI의 잠재력을 극대화하기 위해서는 투명한 관리 체계를 통해 신뢰를 구축하고, 인간 중심의 역량 강화 전략을 병행해야 한다고 강조했다. 국내 기업들은 이제 AI 에이전트를 생산성 도구로 활용하는 단계를 넘어, 윤리적 기준과 보안·감사 체계를 강화하는 전략적 전환기에 접어들었다는 평가다.

관련기사

워크데이 샨 무어티 아태지역 최고기술책임자(CTO)는 "지금은 우리가 일하는 방식뿐 아니라 ‘누가 일하는가’를 다시 정의하는 전환점에 서 있다"며 "AI는 인간의 판단력과 리더십을 보완해 기업이 이전보다 빠르고 효율적으로 성장하도록 돕는다"고 말했다.

이어 "그 핵심에는 신뢰가 있다"며 "직원이 일의 미래를 함께 만들어갈 때 진정한 신뢰가 형성되고 이를 바탕으로 AI의 효과적 도입이 가능하다"고 말했다.