한국이 만든 가전 구독 모델, 유럽도 주목… IFA "확산 여지 크다"

유럽 최대 가전 박람회인 IFA가 한국에서 빠르게 자리잡고 있는 ‘가전 구독 모델’이 유럽에서도 확산될 수 있다는 가능성을 제기했다. 주머니가 가벼워지고 있는 소비자들이 프리미엄 제품에 접근할 수 있도록 문턱을 낮추는 역할을 한다는 분석이다.

라이프 린드너 IFA CEO(최고경영자)는 2일 여의도 콘래드호텔에서 개최된 기자간담회에서 국내 가전 구독 모델에 대해 “고가의 프리미엄 제품을 쉽게 접근할 수 있게 하면서 시장 전체의 활력을 끌어올렸다”고 평했다.

라이프 린드너 IFA CEO가 간담회에서 발표하고 있다.(사진=전화평 기자)

린드너 CEO는 한국 시장을 “프리미엄 제품 비중이 세계적으로 가장 높은 시장 중 하나”라고 평가하며, 이러한 환경이 구독형 모델의 정착을 앞당겼다고 분석했다.

그는 “초기 비용 부담이 큰 프리미엄 가전의 특성상, 구독 방식은 소비자에게는 리스크를 낮추고 기업에는 안정적인 수익 구조를 제공하는 합리적인 모델”이라며 “유럽 소비자들도 물가 상승과 경기 둔화 속에서 점차 이러한 방식에 관심을 보일 여지가 충분하다”고 설명했다.

다만 유럽 시장의 확산 속도는 한국보다 더딜 것으로 전망했다.

린드너 CEO는 “유럽 소비자들은 여전히 일시불 구매 문화가 남아 있지만, 프리미엄 수요가 꾸준한 상황에서 구독형 모델은 유통사들이 주목해야 할 새로운 대안”이라며 “IFA 리테일 리더 서밋에서도 주요 논의 주제가 될 가능성이 크다”고 말했다.

미디어 간담회 전경사진.(사진=IFA)

그는 또한 IFA가 글로벌 시장의 회복세 속에서 더욱 중요한 역할을 하게 될 것이라고 강조했다. 전 세계 소비자 가전 시장은 올해 상반기 불확실성에도 불구하고 점차 반등 조짐을 보이고 있으며, 신흥국 중심의 수요 회복, PC·모바일·대형가전 등 주요 카테고리 성장세가 두드러지고 있다는 것이다.

린드너 CEO는 “시장의 불확실성이 완전히 해소된 것은 아니지만, 소비 심리는 지난해 대비 개선됐고 연말 판매 시즌 기대감도 높다”고 말했다.

한편 내년 9월 4일부터 8일까지 독일 베를린에서 열리는 'IFA 2026'은 ‘이노베이션 포 올(Innovation for All, 혁신을 모두에게)’을 주제로 미래지향적인 전시 구조를 선보일 계획이다. IFA 측은 AI 2.0 시대에 맞춰 △AI 중심 가전과 스마트홈 △모빌리티 △콘텐츠 크리에이션 △디지털 헬스케어 △로보틱스 등 성장 분야를 대폭 확장한다는 방침이다.

린드너 CEO는 “IFA는 기술 기업·유통사·소비자가 연결되는 세계적 플랫폼으로 진화하고 있으며, 내년 전시에서는 그 변화가 더욱 뚜렷하게 드러날 것”이라고 전했다.