펄어비스, ‘딩가딩 프로젝트’ 파이널 해커톤 대회 실시.

펄어비스가 과천에 위치한 사옥 ‘홈 원’에서 전국 초등학생을 대상으로 한 ‘딩가딩 프로젝트’ 파이널 해커톤 대회를 실시했다고 2일 밝혔다.

지난 달 21일부터 22일 양일간 진행된 파이널 해커톤에는 ▲강원도 속초 ▲경상북도 상주 ▲경상남도 창원 ▲전라북도 군산 ▲전라남도 여수 ▲충청북도 제천 전국 6개 지역 예선을 거쳐 선발된 60여 명의 초등학생이 참가했다.

참가 학생들은 1박 2일 동안 국내 최고 수준의 게임 개발 인프라를 갖춘 ‘홈 원’에서 다양한 프로그램을 체험했다. 첫째 날에는 학생들이 개발한 게임을 펄어비스 임직원이 시연하며 의견을 나누는 자리가 마련됐고, 현직 개발자들의 멘토링 세션도 함께 진행됐다. 둘째 날에는 팀별 결과물 발표와 임직원 심사·피드백, 시상식이 이어졌으며, 기획·프로그래밍·아트 등 각 분야에서 우수한 성적을 거둔 팀에게 상장과 선물이 수여됐다.

해당 프로젝트는 ‘코딩의 가능성을 코딩하다’라는 슬로건 아래, 미래 세대가 창의적 사고와 협업 능력을 기를 수 있도록 기획된 펄어비스의 사회공헌 프로그램이다. 코딩 교육 기회가 부족한 지역의 학생들에게 게임 개발 전반을 경험할 수 있는 교육을 제공하며, 디지털 교육 격차 해소와 미래 인재 양성에 앞장서 왔다. 2022년 첫 회를 시작으로, 지금까지 총 16개 지역에서 1천700여 명의 학생들이 대회에 참가했다.