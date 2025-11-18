펄어비스는 ‘검은사막 모바일 2025 칼페온 연회’를 과천 사옥 ‘홈 원’에서 개최한다고 18일 밝혔다.

‘칼페온 연회’는 매년 연말마다 개최되는 ‘검은사막 모바일’ 모험가 축제다. 올해는 사옥으로 모험가들을 초청해 직접 만날 예정이다.

행사는 오후 12시 참가자 등록을 시작으로 ▲칼페온 연회 스페셜 미니 게임존 ▲칼페온 만찬 ▲검은사막 모바일 OST 밴드 콘서트 ▲향후 업데이트 발표 등 다양한 프로그램을 선보인다.

관련기사

펄어비스, ‘검은사막 모바일 2025 칼페온 연회’ 12월 13일 개최.

참가 신청은 11월 24일 오전 10시까지 공식 홈페이지를 통해 가능하며, 100명을 추첨해 초청할 예정이다. 연회는 다음 달 13일 오후 3시부터 글로벌 생중계를 진행해 전 세계 모험가들이 함께 즐길 수 있도록 준비한다. 방송은 공식 유튜브 및 치지직 채널에서 시청할 수 있다.

한편, 칼페온 연회에 앞서 대검을 주무기로 사용하는 여검사 신규 클래스의 ‘키 비주얼’이 공개되어 관심이 집중되고 있다. 신규 클래스의 세부 정보는 연회 당일 공개될 예정이다.