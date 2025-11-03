펄어비스, '검은사막' 이용자와 난치병 환아 지원.

펄어비스는 '검은사막’·'검은사막 모바일' 이용자(모험가)와 함께한 글로벌 나눔 이벤트를 통해 서울아산병원에서 투병 중인 난치병 환아들을 지원했다고 3일 밝혔다.

펄어비스는 지난 7월 '검은사막’에서 '사랑 나눔에 동참하세요’ 이벤트를, '검은사막 모바일’에서 '나눔의 증표’ 판매 이벤트를 진행했다. 두 이벤트 모두 목표 판매량을 달성했으며, 펄어비스는 이를 통해 각 게임별 1천만원씩 총 2천만원의 기부금을 마련했다.

조성된 기부금으로 펄어비스는 난치병 아동 소원 성취 전문 기관 메이크어위시 코리아와 함께 10월 28일 서울아산병원을 방문했다.

방문 현장에서는 환아들과 가족들을 위해 ▲마술 공연 및 포토부스 체험 ▲펄어비스 굿즈와 병원 생활 필요 선물 증정(총 200명) ▲응원 메시지 전달 프로그램을 진행했다.

펄어비스는 2019년부터 매년 '검은사막’과 '검은사막 모바일’ 전 세계 모험가들과 함께 사랑 나눔 캠페인을 진행해오고 있다.