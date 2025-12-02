퀄컴, 김상표 퀄컴코리아 사장 선임

퀄컴은 2일 김상표 퀄컴 본사 부사장 겸 한국사업총괄 부사장을 퀄컴코리아 사장으로 승진 임명했다.

김상표 퀄컴코리아 신임 사장은 1998년 경희대학교 산업공학과 학사, 2000년 동 대학교 석사 취득 후 마이크로칩 테크놀로지, 2003년 내셔널 세미컨덕터 등 반도체 업계를 거쳐 2004년 퀄컴에 합류했다.

퀄컴에서는 한국 시장에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 국내 영업과 사업 개발, 마케팅 부문 등 한국 내 사업 운영 전반을 총괄했다.

모바일, 컴퓨트, XR, RFFE, 커넥티비티, IE-IoT, 오토모티브 등 전 사업 분야에서 퀄컴의 전략적 방향성을 견인하고, 주요 파트너십을 공고히 하는데 핵심적인 기반을 마련했다.

김상표 퀄컴코리아 신임 사장. (사진=퀄컴)

퀄컴은 "김상표 신임 사장의 이러한 리더십은 역동적인 한국 기술 시장에서 퀄컴의 입지 확장과 성장에도 크게 기여했다"고 밝혔다.

권오형 퀄컴 아태지역(APAC) 대표는 "김상표 신임 사장은 한국 시장에 대한 깊은 이해와 탁월한 리더십으로 혁신을 견인하고 파트너사와의 관계를 강화해 왔다”고 설명했다.

이어 "그의 전략적 비전과 헌신은 퀄컴이 한국에서 입지를 확대하고 고객과 파트너에게 최첨단 기술을 제공하는데 매우 중요한 기반이 될 것이며 로보틱스, 데이터센터 등 성장 잠재력이 큰 분야에서도 성장을 가속화하며 유의미한 성과를 만들어낼 것이라 확신한다"고 밝혔다.

관련기사

김상표 신임 사장은 2일부로 즉시 취임하며 권오형 퀄컴 APAC 대표에게 직접 보고한다.

국내 영업과 사업 개발, 마케팅 부문 등 한국 내 사업 운영 전반을 총괄했다.