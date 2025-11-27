퀄컴, 스마트폰용 스냅드래곤8 5세대 SoC 공개

퀄컴 AI 엔진·센싱 허브로 AI 어시스턴트 지원

반도체ㆍ디스플레이입력 :2025/11/27 09:30    수정: 2025/11/27 10:00

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

퀄컴이 27일 프리미엄 스마트폰을 위해 설계된 스냅드래곤8 5세대 시스템반도체(SoC) 플랫폼을 공개했다.

스냅드래곤8 5세대는 퀄컴이 자체 설계한 Arm 호환 3세대 오라이온(Oryon) CPU를 내장했다. 최대 3.8GHz로 작동하며 전세대 대비 일반 성능은 36%, 웹브라우징 반응성은 76% 향상됐다.

모바일 플랫픔용 스냅드래곤8 5세대 SoC. (사진=퀄컴)

내장된 아드레노 GPU는 슬라이스 아키텍처 기반으로 작동 클록을 1.5GHz까지 끌어올렸고 게임과 그래픽 성능을 전세대 대비 11% 높였다.

각종 센서 데이터를 저전력으로 처리하는 퀄컴 센싱 허브를 이용해 기기 작동을 감지하면 AI 어시스턴트를 활성화한다. 퀄컴 AI 엔진은 전 세대 대비 46% 성능이 향상된 헥사곤 NPU를 바탕으로 에이전틱 AI 구동을 돕는다.

스냅드래곤8 5세대 주요 개선점. (사진=퀄컴)

크리스 패트릭 퀄컴 수석 부사장 겸 모바일 핸드셋 부문 본부장은 "스냅드래곤8 5세대는 사용자를 모바일 경험의 중심에 두고, 속도와 지능, 효율성을 통해 최상의 성능과 창의력을 발휘할 수 있도록 뒷받침할 것"이라고 밝혔다.

스냅드래곤8 5세대는 모토로라, 원플러스, 비보 등 글로벌 제조사 최신 스마트폰에 탑재 예정이다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
퀄컴 스냅드래곤 오라이온

