퀄컴, 차세대 산업용 프로세서 '드래곤윙 IQ-X' 공개

퀄컴이 13일 자체 개발 Arm 호환 오라이온 CPU 기반 차세대 산업용 프로세서 '드래곤윙 IQ-X'를 공개했다.

드래곤윙 IQ-X 시리즈는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 고급 인간-머신 인터페이스(HMI), 엣지 컨트롤러, 패널 PC, 박스 PC 등 산업 현장의 다양한 기기를 위해 설계됐다.

TSMC 4나노급 공정에서 생산된 퀄컴 오라이온 CPU는 8코어에서 12코어까지 선택 가능하며 최대 45 TOPS(1초당 1조 번 연산) AI 연산이 가능한 헥사곤 NPU를 내장했다.

퀄컴 드래곤윙 IQ-X 개발키트 시제품. (사진=지디넷코리아)

윈도11 IoT 엔터프라이즈 LTSC 기반으로 Qt, 코드시스, 이더캣 등 산업 현장에 널리 쓰이는 소프트웨어, 미들웨어와 응용프로그램, 개발 도구를 폭넓게 지원한다.

산업용 PC에 요구되는 영하 40도에서 105도 사이 작동을 지원하며 산업 표준 COM 모듈 폼팩터를 지원해 기존 캐리어 보드에 드롭인 방식으로 쉽게 교체할 수 있다.

드래곤윙 IQ-X 탑재 산업용 기기는 퀄컴 AI 소프트웨어 스택과 ONNX, 파이토치 등 런타임을 활용해 오라이온 CPU와 헥사곤 NPU의 AI 연산 성능을 활용한 다양한 엣지 AI 응용프로그램을 구동할 수 있다.

드래곤윙 IQ-X는 45 TOPS급 NPU로 스마트 팩토리 등 엣지 AI 기반 자동화를 실현한다. (사진=퀄컴)

나쿨 두갈 퀄컴 오토모티브, 산업 및 임베디드 IoT 부문 본부장은 "드래곤윙 IQ-X 시리즈는 오라이온 CPU의 우수한 성능을 산업용 PC에 도입해 더욱 고도화된 스마트 팩토리와 강력하고 고성능의 엣지 컨트롤러 구현을 실현한다"고 설명했다.

이어 "드래곤윙 IQ-X 시리즈는 OEM과 ODM이 복잡성을 줄이고 시장 출시 기간을 단축하며, 향후 수 년간 경쟁력 있는 산업용 솔루션을 개발할 수 있는 토대를 제공한다"고 부연했다.

어드밴텍, 콩가텍, 콘트론, 넥스컴, 포트웰, 세코, 트리아 등 주요 글로벌 장비 제조사가 드래곤윙 IQ-X 시리즈 플랫폼을 채택했고 이를 탑재한 상용 기기는 향후 몇 개월 안에 공개 예정이다.