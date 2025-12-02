LGU+, AI 통화앱 '익시오' 체험하면 선물 쏜다

LG유플러스가 AI 통화앱 ‘익시오’ 가입자 100만 돌파를 기념해 행사 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 행사에서는 익시오의 핵심 기능인 ‘AI 대화 검색·AI 스마트 요약’ 무료 체험을 100회로 확대하고, 사용 인증 시 추첨을 통해 100명에게 배스킨라빈스 버라이어티팩을 선물한다.

이벤트 응모는 ‘AI 대화 검색’·‘AI 스마트 요약’ 기능을 사용할 때 화면에 뜨는 사용 횟수를 캡처해서 인증하면 된다. 이번 이벤트는 전화번호 1개당 한 번만 참여할 수 있으며 상세 내용은 익시오 앱 공지사항과 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

‘AI 대화 검색·AI 스마트 요약’은 지난 10월 익시오에 새롭게 추가된 기능이다. 전화를 마친 뒤 통화 내용을 스마트하게 확인할 수 있는 것이 특징이다.

먼저 ‘AI 대화 검색’은 지난 통화 내용에서 기억나지 않거나 궁금한 내용을 물어보면 익시오가 의도에 맞게 검색하고 답변하는 기능이다. 약속 장소와 일정 등 통화에서 나온 중요 내용을 AI로 빠르게 정리해주고, 상대방 특성 파악까지 할 수 있다.

‘AI 스마트 요약’은 기존 통화 요약을 넘어 6가지 맞춤형 양식으로 정리하는 기능이다. 메모·토론·문의·할 일 등의 간단한 형태를 비롯해 부동산 중개·영업 활동 등 업무에 최적화된 양식으로 내용을 요약한다. 요약 내용은 간단하게 수정하거나 복사·공유할 수도 있다.

익시오는 LG유플러스의 대표 AI 통화앱으로 ▲AI 대화 검색 ▲AI 스마트 요약 기능을 비롯해 ▲실시간 보이스피싱 탐지 및 알림 ▲악성앱 설치 여부 판단 ▲안티딥보이스 기능 등을 탑재했다.

최윤호 LG유플러스 AI 에이전트추진그룹장은 “익시오에 가입해주신 100만 고객께 감사의 의미로 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로 편리하면서도 안전한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.