세라젬, '2025 올해 히트 상품' 프로모션 진행

세라젬이 연말을 맞아 올해 인기 제품을 풍성한 혜택과 함께 선보이는 ‘2025 세라젬 올해 히트 상품’ 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.

▲마스터 V컬렉션 ▲파우제 M 컬렉션 ▲세라젬 밸런스 등 주요 제품을 특별 혜택가에 선보이고, 자사 및 타사 제품 보상 구매 시 추가 혜택을 제공한다.

올해 세라젬 인기 제품을 풍성한 혜택과 함께 만나볼 수 있는 ‘2025 세라젬 올해 히트 상품’ 프로모션.(사진=세라젬)

먼저 세라젬의 27년 척추 관리 의료기기 기술력을 집약한 ‘마스터 V 컬렉션’은 일시불 구매 기준 최대 60만원의 할인 혜택을 제공하며, 구독 시 매월 최대 1만원의 할인 혜택과 함께 이용할 수 있다. 세라젬은 올해 마스터 V11을 출시하며, ‘V11–V9–V7–V4’로 이어지는 풀 라인업을 완성했다. 마스터 V11은 항공기 1등석을 연상시키는 프라이빗한 공간감과 듀얼 포지션 시스템을 갖췄으며, 마스터 V9·V7·V4는 각각 목부터 골반까지 이어지는 척추 전체 회전 마사지, 목·어깨 집중 관리와 척추 견인 기능, 허리 마디마디를 풀어주는 스테디셀러로 인기를 얻고 있다.

‘파우제 M 컬렉션’은 ‘2025 세라젬 올해 히트 상품’ 프로모션 기간 동안 일시불 구매 시 최대 40만원의 할인 혜택, 구독 방식 이용 시 매월 최대 7천원의 할인 혜택을 받을 수 있다. ‘파우제 M 컬렉션’은 10분만에 최대 65도까지 도달해 정밀하게 마사지해주는 특허 받은 직가열 온열볼로 높은 평가를 받고 있다.

특히 최대 170도 리클라이닝 기능으로 수면에 최적화된 자세를 유지해주는 등 수면 친화적으로 설계되어 업계 최초로 굿슬립 마크 골드 등급을 받았다. 또한 정수, 온수, 냉수에 알칼리 이온수까지 제공하는 ‘세라젬 밸런스’와 뷰티 디바이스 ‘메디스파 프로’ 역시 혜택가로 선보인다. 월 구독 부담을 낮출 수 있는 제휴 카드 이용 시 더 큰 폭의 혜택을 받아볼 수 있다.

아울러 세라젬 제품 또는 타사 제품을 보유한 고객에게는 신제품 구매 시 자사·타사 보상 프로그램을 통해 더 큰 폭의 추가 할인 혜택을 제공한다. 마스터 V 컬렉션과 파우제 M 컬렉션 등 총 8종 제품을 보유한 재구매 고객을 대상으로 하며, 타사 제품은 척추 관리 의료기기와 안마가전 등이 포함된다. 보다 자세한 내용은 세라젬 공식몰에서 확인할 수 있다.

세라젬 관계자는 “연말 연시에 건강 관리에 대한 관심이 커지고, 특히 겨울철에는 온열 기능을 갖춘 세라젬의 대표 인기 제품들을 찾는 소비자들이 늘어난다”며 “더 많은 고객이 세라젬의 다양한 제품을 합리적인 비용으로 경험할 수 있도록 올해 많은 관심을 받은 제품들을 중심으로 혜택을 강화해 프로모션을 진행하게 됐다”고 말했다.