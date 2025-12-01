세라젬, 과천시와 ‘행복백세 헬스케어 지원사업’ 위한 협약 체결

세라젬이 과천시청 본관에서 과천시와 ‘행복백세 헬스케어 지원사업’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 지역주민의 건강지표 개선 지원에 나선다고 1일 밝혔다.

세라젬과 과천시의 ‘행복백세 헬스케어 지원사업’ 업무 협약식. (좌측에서 네번째) 세라젬 상품제조부문 김풍기 부문장 (좌측에서 다섯번째) 신계용 과천 시장.(사진=세라젬)

협약에 따라 세라젬과 과천시는 향후 5년간 ‘행복백세 헬스케어 지원사업’을 공동 추진한다. 세라젬은 과천시 관내 복지시설 144개소에 총 5억2천만원 규모의 헬스케어 장비 공급과 설치를 지원하며, 과천시는 장비 운영과 연계되는 복지·건강 관리 서비스가 지역사회에 안정적으로 정착될 수 있도록 행정적 지원을 제공한다.

세라젬은 과천시 관내 노인복지관·경로당·종합사회복지관 등 38개 복지시설, 어린이집 등 106개소에 △척추 관리 의료기기 ‘마스터 V6’ 41대 △안마가전 ‘파우제 M2’ 4대 △로봇청소기 ‘세라봇S’ 109대 △디지털 건강 측정 기기 ‘세라체크’ 38세트 등을 순차적으로 설치한다.

특히, 세라젬의 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V6’는 한국식품의약품안전처로부터 △추간판탈출증 치료 도움 △퇴행성 협착증 치료 도움 △근육통 완화 △혈액순환 개선 총 4가지 사용목적을 인증받은 제품으로, 지역 어르신과 시민들은 생활권 내에서 전문적인 척추 케어를 경험할 수 있게 됐다. 이로써 지역 주민들은 일상적으로 발생하는 허리·근골격계 불편을 완화하고 균형 잡힌 신체 컨디션을 유지하는 데 도움을 받을 것으로 기대된다.

디지털 건강 측정 기기가 설치되는 ‘세라체크존’에서는 △체성분 △혈압 △스트레스 지수 등 기초 건강지표를 한 번에 확인할 수 있다. 시민들은 기존에 이용하던 복지시설 내에서 세라젬의 건강 측정 기기를 편리하게 활용하며 건강상태를 손쉽게 점검할 수 있다.

세라젬 관계자는 “세라젬의 기술력으로 지역사회의 건강 수준을 높이고, 시민들이 생활 속에서 건강관리를 실천할 수 있는 환경을 만드는 것은 중요한 사회적 책무”라며 “과천시와의 이번 협력을 계기로 시민들이 생활 속에서 쉽고 편리하게 건강을 관리할 수 있도록 협력과 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.