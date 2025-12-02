삼성, 갤Z폴드 아닌 다른 인폴딩 폴더블폰 출시하나

삼성전자가 갤럭시Z폴드 라인업과 별도로 책처럼 안으로 접히는 대화면 폴더블폰을 추가로 출시할 가능성이 제기됐다.

인도 IT매체 스마트프릭스가 1일(현지시간) 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 데이터베이스에서 삼성의 새로운 기기 ‘SM-F971U’가 등록된 사실을 확인했다고 보도했다. 해당 목록에는 이 기기의 시장 출시명이 ‘H8’로 표기돼 있는 것으로 알려졌다.

갤럭시Z폴드7 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

스마트프릭스는 이 모델 번호가 책 형태 폴더블폰을 시사한다고 분석했다. 삼성은 일반적으로 갤럭시Z 폴드 모델에 ‘SM-F9xx’, 플립 시리즈에는 ‘SM-F7xx’ 모델 번호를 사용한다.

앞서 일부 루머에서는 SM-F971U가 갤럭시Z 플립 8 FE라는 추측도 있었으나 가능성은 낮다고 해당 매체는 지적했다. 오히려 삼성 내부에서 개발 중이라는 소문이 돌았던 ‘와이드 타입’ 폴더블폰일 가능성이 높다는 관측에 무게가 실린다.

GSMA에서 포착된 삼성의 새로운 기기 SM-F971U (출처=스마트프릭스)

H8이라는 제품명 역시 이 기기가 일반적인 폴드 모델이 아님을 뒷받침한다. 갤럭시Z폴드 7은 모델 번호 SM-F966에 코드명 Q7을 사용했지만, 갤럭시Z폴드 6은 모델 번호 SM-F956에 코드명 Q6을 사용했다.

업계는 이를 애플의 내년 첫 폴더블 아이폰 출시에 대응해 삼성전자가 폴더블 라인업 다변화에 나서려는 움직임으로 보고 있다. 새로운 와이드 타입 폴더블폰은 더 넓은 외부 디스플레이와 18:9 화면비율, 펼쳤을 때 정사각형 형태에 가까운 내부 화면을 탑재할 것으로 전망된다.

이는 외부 21:9, 내부 6:5 화면비율을 갖춘 갤럭시Z폴드 7과는 상당히 다를 것으로 보인다. 또한 애플이 4:3 비율의 아이패드 스타일 내부 디스플레이를 폴더블 아이폰에 적용할 것이라는 소문과 비교해도 차별화된다.

IT매체 폰아레나는 갤럭시Z폴드 7의 장점으로 “커버 스크린이 다른 스마트폰과 마찬가지로 유용하다는 점”이라며, “더 넓은 18:9 디스플레이가 도움이 될지는 모르겠지만, 재미있는 제품이 될 것으로 보인다”고 밝혔다. 하지만, “이 차이가 애플의 폴더블 시장 진출에 맞서 삼성의 미래 전망에 영향을 줄 만큼 크지는 않다고 본다”고 평했다.