삼성, 갤Z폴드 아닌 다른 인폴딩 폴더블폰 출시하나

모델명 ‘SM-F971U’ 등장…삼성의 폴더블 라인업 확장 신호로 분석

홈&모바일입력 :2025/12/02 09:25    수정: 2025/12/02 09:59

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

삼성전자가 갤럭시Z폴드 라인업과 별도로 책처럼 안으로 접히는 대화면 폴더블폰을 추가로 출시할 가능성이 제기됐다.

인도 IT매체 스마트프릭스가 1일(현지시간) 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 데이터베이스에서 삼성의 새로운 기기 ‘SM-F971U’가 등록된 사실을 확인했다고 보도했다. 해당 목록에는 이 기기의 시장 출시명이 ‘H8’로 표기돼 있는 것으로 알려졌다.

갤럭시Z폴드7 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

스마트프릭스는 이 모델 번호가 책 형태 폴더블폰을 시사한다고 분석했다. 삼성은 일반적으로 갤럭시Z 폴드 모델에 ‘SM-F9xx’, 플립 시리즈에는 ‘SM-F7xx’ 모델 번호를 사용한다.

앞서 일부 루머에서는 SM-F971U가 갤럭시Z 플립 8 FE라는 추측도 있었으나 가능성은 낮다고 해당 매체는 지적했다. 오히려 삼성 내부에서 개발 중이라는 소문이 돌았던 ‘와이드 타입’ 폴더블폰일 가능성이 높다는 관측에 무게가 실린다.

GSMA에서 포착된 삼성의 새로운 기기 SM-F971U (출처=스마트프릭스)

H8이라는 제품명 역시 이 기기가 일반적인 폴드 모델이 아님을 뒷받침한다. 갤럭시Z폴드 7은 모델 번호 SM-F966에 코드명 Q7을 사용했지만, 갤럭시Z폴드 6은 모델 번호 SM-F956에 코드명 Q6을 사용했다.

업계는 이를 애플의 내년 첫 폴더블 아이폰 출시에 대응해 삼성전자가 폴더블 라인업 다변화에 나서려는 움직임으로 보고 있다. 새로운 와이드 타입 폴더블폰은 더 넓은 외부 디스플레이와 18:9 화면비율, 펼쳤을 때 정사각형 형태에 가까운 내부 화면을 탑재할 것으로 전망된다.

이는 외부 21:9, 내부 6:5 화면비율을 갖춘 갤럭시Z폴드 7과는 상당히 다를 것으로 보인다. 또한 애플이 4:3 비율의 아이패드 스타일 내부 디스플레이를 폴더블 아이폰에 적용할 것이라는 소문과 비교해도 차별화된다.

IT매체 폰아레나는 갤럭시Z폴드 7의 장점으로 “커버 스크린이 다른 스마트폰과 마찬가지로 유용하다는 점”이라며, “더 넓은 18:9 디스플레이가 도움이 될지는 모르겠지만, 재미있는 제품이 될 것으로 보인다”고 밝혔다. 하지만, “이 차이가 애플의 폴더블 시장 진출에 맞서 삼성의 미래 전망에 영향을 줄 만큼 크지는 않다고 본다”고 평했다.

삼성전자 폴더블폰 갤럭시Z폴드7 인폴딩스마트폰

